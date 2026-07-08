PS critica acuerdo del PPD con el Gobierno para modificar la invariabilidad tributaria y reafirma decisión de ir al TC por la megarreforma

La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista reafirmó su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de Reconstrucción.

Esto se produce luego del acuerdo alcanzado por el PPD y el Gobierno para modificar la propuesta de invariabilidad tributaria.

El jefe de bancada, Nelson Venegas, sostuvo que "nosotros estamos convencidos que esta es una mala reforma para Chile, y no solo es mala, sino que también tiene varias partes inconstitucionales".

"Por eso que el día lunes nosotros señalamos y tomamos consciente y unánimemente la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional", recordó.

El legislador añadió que "mañana vamos a tratar de aunar más voluntades junto al resto de los partidos de oposición, sobre todo a propósito de las últimas declaraciones del PPD. Nosotros, a diferencia de ellos, consideramos que hay vicios de constitucionalidad".

"Por lo tanto, reafirmamos y ratificamos nuestra posición, y esperamos que el día de mañana, cuando se junte el resto de los partidos de oposición y su respectiva jefatura de bancada, tanto de senadores como de diputados, lleguemos a una unidad respecto de lo que tenemos que hacer para afrontar lo que señalaba anteriormente. Es una pésima reforma para Chile, además de inconstitucional", cerró.

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