Proyecto busca que el fútbol profesional pague por la recuperación de espacios públicos

La Comisión de Cultura del Senado inició la revisión del proyecto que impone nuevas obligaciones a las asociaciones y dirigentes ligados al fútbol profesional.

La idea es que estos implementen medidas que mitiguen el impacto que generan en las comunidades estas competencias deportivas.

El texto, iniciado en moción en la Cámara de Diputados, da cuenta de "la gran cantidad de ilícitos penales y administrativos, junto con otras externalidades, que interrumpen cada fin de semana el normal funcionamiento de los servicios públicos en los barrios que se ven afectados por la realización del evento".

Se especifica que “tratándose de eventos cuya organización dependa de organizaciones con fines de lucro y cuyo aforo sea superior a 10 mil asistentes, el organizador deberá pagar los derechos municipales correspondientes por concepto de recuperación del espacio público”.

“El pago deberá realizarlo dentro de los cinco días siguientes a la autorización del evento. Los montos recaudados se destinarán a la limpieza, reparación, vigilancia y/o recuperación del espacio público afectado por el evento. El pago de dichos derechos será regulado mediante la ordenanza municipal respectiva”, explica.

Asimismo, la moción establece que “los organizadores de espectáculos de fútbol profesional deberán participar de las instancias de coordinación territoriales convocadas por los órganos competentes y considerar aportes, observaciones y comentarios de las organizaciones territoriales comunitarias con domicilio en las inmediaciones del lugar donde se realizará el espectáculo deportivo. La idea será actualizar el plan de seguridad presentado a la delegación respectiva y presentar medidas adicionales, en particular las relativas a seguridad”.

Para dichos efectos, los organizadores deberán:

- Informar, con al menos 15 días de anticipación, a la municipalidad y a las personas domiciliadas en las inmediaciones del recinto o lugar donde se realizará el evento, de manera previa, el día, la hora, el recinto o lugar de realización del evento y la cantidad estimada de asistentes. Esta materia se regulará mediante una ordenanza municipal.

- Habilitar canales de consulta y recepción de observaciones, de acceso físico o digital, mediante los cuales las personas y organizaciones del entorno puedan presentar sugerencias, consultas o reclamos, antes y después del evento.

- Considerar en la elaboración o actualización de su plan de seguridad, la información, observaciones y antecedentes que se reciban de parte de la comunidad o de las instancias de coordinación territorial que funcionen conforme a la normativa vigente.

PURANOTICIA