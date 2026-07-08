Prisión preventiva para colombiano acusado de homicidio en Conchalí: fue detenido cuando intentaba salir de Chile

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de un ciudadano colombiano acusado de asesinar a balazos a una persona y dejar a otra gravemente herida durante un ataque registrado en abril pasado en la comuna de Conchalí.

El imputado fue formalizado por la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado, hechos ocurridos durante la madrugada del 8 de abril. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el acusado llegó hasta el pasaje Santa Inés y disparó en reiteradas ocasiones contra dos personas que se encontraban en el acceso a un block de departamentos. La agresión se habría originado por rencillas anteriores.

Las diligencias fueron encabezadas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que logró ubicar y detener al imputado cuando intentaba abandonar el país a través del Aeropuerto de Santiago.

Sobre la captura, la fiscal ECOH Andrea Contreras explicó que el acusado "se encontraba en el aeropuerto de Santiago, próximo a abordar un vuelo para salir del país".

La persecutora también sostuvo que existían antecedentes suficientes para solicitar la medida cautelar más gravosa, debido al riesgo que representaba el imputado.

Asimismo, indicó que "el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para la seguridad de la víctima sobreviviente y existe un inminente peligro de fuga".

PURANOTICIA