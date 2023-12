Prisión preventiva para 21 de 24 imputados en megafraude con facturas falsas

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 21 de los imputados acusado por el megafraude al fisco de 240 mil millones de pesos.

Durante la jornada de este jueves, el tribunal dictó las medidas cautelares para los involucrados y determinó un plazo de 6 meses para que se desarrolle la investigación.

En concreto, la magistrada María Francisca Zapata decretó la máxima cautelar para 21 de los 24 imputados, y para las otras tres imputadas se dictaron otras medidas. Una de ellas quedó bajo arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, mientras que las otras dos deberán cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Según consignó Emol, los 21 en prisión preventiva son:

- José Antonio Pavez Canessa: Líder del "Clan Canessa" y quien creo una red de 16 empresas que administra para emitir facturas falsas. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.

Alexander Birchmeier ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad DEPOT PARTS SPA. Logró provocar un perjuicio fiscal total de $661.672.320, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Felipe Posch y Thomas Posch ("Clan Canessa"): Representantes legales de la sociedad Bull Producciones Spa. Aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA y el crédito fiscal por Impuesto Específico Petróleo Diésel que tenían derecho a hacer valer, en relación al débito fiscal IVA que debían enterar en arcas fiscales, al registrar en la contabilidad y declarar en los respectivos Formularios N° 29 sobre Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuesto, de la sociedad que representan, 82 facturas falsas, que dan cuenta de operaciones comerciales inexistentes, emitidas por 10 supuestos proveedores, entre ellos Votkins Spa, sociedad administrada de hecho por Pavez Canessa. Maniobra ilícita que, les permitió disminuir irregularmente los montos que pagaron por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto Específico al Petróleo Diésel, generando un perjuicio fiscal que, asciende a la suma total de $168.515.086. Formalizados por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Brayan Plaza ("Clan Canessa"): Representante legal de la Sociedad de Servicios Integrales Plaza Spa. Perjuicio al Fisco, por un monto total de $1.371.363.717, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto Específico al Petróleo Diésel e Impuesto a la renta, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Luis Fuenzalida ("Clan Canessa): Representante legal de la sociedad CLC Servicios Industriales Limitada. Perjuicio fiscal total de $1.459.391.358, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto Específico al Petróleo Diésel, Impuesto a la Renta y devolución de impuestos indebidas, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Marco Urrutia ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Inmobiliaria y Constructora Marazul Spa. Logró provocar un perjuicio fiscal total de $1.253.915.575, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto específico al Petróleo Diésel; Impuesto a la renta y devolución de impuestos indebidas, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por Asociación ilícita, Delitos tributarios y delito de Tráfico ilícito de Drogas.

Hernán López ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Importadora, Exportadora y Prestadora de Servicios H . López y CIA Ltda. Logró provocar un perjuicio fiscal total de $1.527.268.931, por concepto de Impuesto a las Ventas e Impuesto a la Renta, utilizando facturas ideológicamente falsas, de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Eduardo Toro ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Desarrollos Industriales S.A. Perjuicio fiscal total de $148.119.911, por concepto de Impuesto a las Ventas, utilizando facturas ideológicamente falsas, de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Luis Veloso ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Importadora Biku Spa. Perjuicio fiscal total de $73.119.320, por concepto de Impuesto a las Ventas, utilizando facturas ideológicamente falsas, de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.

- Sergio Saavedra ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Promining S.A y Prominingn Chile Spa, logrando provocar un perjuicio fiscal entre ambas sociedades, ascendiente a CLP $655.482.571, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto Específico al Petróleo Diésel, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.

José Rivas ("Clan Canessa"): Representante legal de la sociedad Inversiones TCI Spa. Logró provocar un perjuicio fiscal total de $348.317.359, por devolución indebida de IVA exportador e Impuesto Específico al Petróleo Diésel, utilizando facturas ideológicamente falsas de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Lucciano Vanella ("Clan Canessa"): Mediante la empresa Constructora SLV S.A. logró provocar un perjuicio fiscal total de CLP $3.259.417.886, por concepto de Impuesto a las Ventas e Impuesto a la Renta, utilizando facturas ideológicamente falsas, de empresas asociadas a Pavez Canessa. Formalizado por Asociación ilícita, Delitos tributarios, Lavado de Activos y delito de Porte de Pieza de Arma.



Osvaldo Sacco: Líder del "Clan Croxatto". Es representante legal de la sociedad Torino Spa, por medio de la cual provocó un perjuicio fiscal total de $422.727.859, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios, al rebajar de manera fraudulenta e ilícita su carga impositiva y tributaria, mediante la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas por 6 proveedores de facturas, dentro de los cuales se encuentra la sociedad Distrito 56 Spa, vinculada a Pavez Canessa. Formalizado por Asociación ilícita, Delito tributario, Lavado de Activos y Delito de Porte de Arma y Municiones.

Jorge Cuello: Líder del "Clan Nexus". Se dedicaron a rebajar de manera fraudulenta e ilícita las cargas impositivas y tributarias de su sociedad. Eran representantes legales de la sociedad Constructora e Ingeniería Nexus Limitada (actualmente Nexus Constructora Spa), por medio de la cual provocaron un perjuicio fiscal total de CLP $849.240.158, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios, al rebajar de manera fraudulenta e ilícita su carga impositiva y tributaria, mediante la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas por 19 proveedores de facturas, dentro de los cuales se encuentran las sociedades Saratov Spa, Sociedad de Inversiones Soosann Spa y Sociedad de Inversiones Ornifrex Spa, vinculadas a José Pavez Canessa, y la sociedad Ecosal Maquinarias y Transportes Limitada, vinculada al imputado Christian Barriga. Formalizados por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Christian Barriga: Líder del "Clan Barriga". Representante legal de la empresa Ecosal Maquinarias y Transportes Limitada, Transportes Ecotrans Limitada y Transportes Barri Limitada, logrando provocar un perjuicio fiscal total de $2.038.195.608, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios, utilizando facturas ideológicamente falsas, de empresas asociadas a Pavez Canessa. Asimismo, emitió y facilitó facturas ideológicamente falsas al Clan Nexus, posibilitando así la rebaja indebida de cargas tributarias de estos. Sumado a lo anterior, también se dedicó a defraudar al fisco, al omitir maliciosamente la presentación de formulario N° 22, encontrándose en la obligación legal de realizarlo. Formalizado por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Oscar Larenas ("Clan Galaz"): Propietario de la empresa Larenas Marketing Digital Spa. Se dedicó a la exportación ficticia y comercialización de teléfonos celulares, realizando declaraciones maliciosamente falsas en sus operaciones de exportación, para lo cual presentaban documentos ideológicamente falsos que tenían como único objeto servir de base para la confección de dichas declaraciones de salida. Logró un perjuicio fiscal de $767.055.163. Formalizado por Asociación ilícita, Delito tributario, Declaración maliciosamente falsa por la Ordenanza de Aduanas y Lavado de Activos.



Sergio Concha y Andrés Galaz ("Clan Galaz"): Cuñado y hermano de Juan Galaz, líder del clan, y quien falleció hace unas semanas. Propietarios de las empresas denominadas Inv Ansecom Spa y Com. Imp. y Exp. Emanse Spa, empresas que, forman parte de la red societaria de Galaz y que, fueron utilizadas para emitir un total de 266 facturas ideológicamente falsas, traspasando un Crédito Fiscal Falso, por un monto total de $1.326.231.778 a Juan Galaz o a su empresa "COM. EXP. E IMP.YAHVEH", con la finalidad de permitir a este solicitar de manera fraudulenta e ilícita la devolución de IVA exportador. Por otro lado, mediante su empresa "COM. IMP. Y EXP. EMANSE SPA", se dedicaron a la exportación ficticia de teléfonos celulares, realizando declaraciones maliciosamente falsas en sus operaciones de exportación, para lo cual presentaban documentos ideológicamente falsos que tenían como único objeto servir de base para la confección de dichas declaraciones de salida. Formalizados por delitos de Asociación ilícita, Delitos tributarios y Lavado de Activos.



Alejandro Casanova ("Clan Galaz"): Desempeña un rol de brazo operativo y mantiene una estrecha relación con el líder de la asociación, ya que es su socio en las empresas "Colcell Spa" y "Comercializadora; Importadora y Exportadora Excell Limitada", con la cual emitieron en total 462 facturas ideológicamente falsas, traspasando un Crédito Fiscal Falso, por un monto total de $2.577.295.405 a Juan Galaz o a su Sociedad COM. EXP. E IMP.YAHVEH, con la finalidad de permitir a este solicitar de manera fraudulenta e ilícita la devolución de IVA exportador. Por otro lado, mediante su empresa, se dedicó junto a Galaz a la exportación ficticia de teléfonos celulares, realizando declaraciones maliciosamente falsas en sus operaciones de exportación, para lo cual presentaban documentos ideológicamente falsos que tenían como único objeto servir de base para la confección de dichas declaraciones de salida. Formalizado por Asociación ilícita, Declaración maliciosamente falsa y Lavado de Activos.



Francisco Ampuero ("Clan Galaz"): Desempeña el rol de testaferro para la asociación ilícita, inscribiendo bienes a su nombre con el fin de ocultar y disimular el origen ilícito de especies adquiridas con dineros proveniente de los delitos cometidos por la organización, todo con pleno conocimiento de dicho origen y de las actividades criminales de la asociación. Formalizado por Asociación ilícita, Lavado de Activos y delito de Porte de Arma y Municiones.

