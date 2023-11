Presidente RD asegura que "es momento de dejar la idea de una nueva Constitución"

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, abordó el proceso constitucional ad portas del plebiscito del 17 de diciembre y comentó acerca de la postura del Frente Amplio ‘En contra’ de la propuesta de nueva Carta Magna.



En conversación con La Tercera, Vela sostuvo que el texto es “una propuesta que nos divide y no nos une. Yo creo que terminó siendo más un texto programático y maximalista que lo que debería ser una Constitución, que es la casa de todos. Y lamentablemente la propuesta constitucional pone más cerrojos que habilitar justamente a que la política pueda ayudar a solucionar problemas que viven las personas urgentemente”.



En esta línea, aseguró que la propuesta “constitucionaliza problemas que tenemos hoy día” y señaló que “eso hace extremadamente difícil que la institucionalidad política pueda canalizar y llegar a acuerdos transversales justamente para poder hacer las modificaciones que creo que son súper urgentes en el país: en pensiones, en salud y en materia tributaria”.



Además, el timonel de RD afirmó que el proceso constitucional en caso que gane el “’En contra’, se cierra en este Gobierno. No veo espacio para poder continuar en la discusión constitucional”.



De estafo forma, recalcó que como sector, “una de nuestras banderas fue poder lograr una Constitución escrita en democracia y que pueda ser una Constitución que sea de todas y todos. Yo creo que eso es algo fundamental”.



“Fracasamos en dos procesos y, por lo mismo, es momento de dejar la idea de una nueva Constitución y poner el foco en otros aspectos”, acotó.



Asimismo, indicó que desde el oficialismo “estamos bien alineados en que, en este gobierno, es una discusión que no tiene espacio”.

En cuanto a si el Presidente Gabriel Boric debería manifestar su postura abiertamente, el presidente de RD dijo que eso “es definición del Ejecutivo, pero creo que esta campaña la tienen que protagonizar las ciudadanas y los ciudadanos, no los partidos políticos, no los parlamentarios, no el Ejecutivo”.

PURANOTICIA