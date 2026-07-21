Presidente Kast valora avance de la megarreforma y pide resolver con "máxima prontitud" el punto pendiente en comisión mixta

El Presidente José Antonio Kast, durante su visita al norte para evaluar en terreno los efectos del temporal, realizó un punto de prensa en Copiapó en el que aplaudió la aprobación de parte importante de la megarreforma y llamó a resolver lo antes posible el artículo pendiente en la comisión mixta.

"En el Parlamento hoy día la reforma de Reconstrucción, tanto de reconstrucción material de aquellas viviendas que fueron destruidas por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío, dio un paso adelante”, comenzó contando el Mandatario.

Agregó que “dentro de lo que es las votaciones democráticas, uno de los puntos de esta reforma de Reconstrucción quedó para una comisión mixta, que es una discusión que se va a generar entre los senadores, los diputados, por una diferencia en el planteamiento específico en un punto, pero valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”.

“Ahora solamente queda el debate legislativo de un punto muy concreto que creo que se podrá resolver y espero que con la máxima prontitud. Espero ahí la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente se resuelva rápido, apenas los parlamentarios puedan, sean citados como corresponde dentro de su semana legislativa”, agregó.

Y aseguró que “esperamos que se dé ese paso. Si se quisiera adelantar, y los parlamentarios ellos lo plantearan, también iría en beneficio de nuestra nación. Estas catástrofes requieren de todos nosotros unidos. También en temas presupuestarios, y esto va a permitir mayor inversión en Chile”.

“Yo creo que no podemos olvidar que este proyecto de Reconstrucción partió en Penco, zona golpeada por los incendios, zona que ha sido golpeada de nuevo por las mareas altas. Por eso solicitarles respetuosamente a los parlamentarios que le pongamos sentido de urgencia a esta reforma”, agregó Kast.

Y reiteró que la megarreforma “está prácticamente aprobada, queda un solo punto para aprobar y que eso sea rápido, insisto, con el sentido de urgencia, de necesidad de ir en la ayuda de nuestros compatriotas”.

ESTADO DE CATÁSTROFE

En relación a la posibilidad de decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó, el Mandatario aseguró que “estamos analizando la situación comuna por comuna. Los estados de excepción constitucional se pueden hacer por región, por provincia o por comuna. Eso es lo que estamos analizando y la respuesta vendrá muy pronto para el alivio que nos piden los distintos alcaldes”.

“Tenemos que resguardar nuestra institucionalidad y eso es fundamental. Chile, después de las distintas tragedias que ha tenido de terremotos, tsunamis, aluviones y todo tipo de afectaciones meteorológicas, se ha ido dando una estructura que tiene que funcionar y tenemos que respetar esas estructuras para evitar que se tomen malas decisiones”, aseguró.

Y agregó que “reitero mi agradecimiento a los gobernadores a lo largo de todo Chile, porque ellos, previendo lo que iba a ocurrir, permitieron que el gobierno generara acciones preventivas desde el punto de vista administrativo y también del despliegue territorial”.

“Por eso, hoy día podemos decir que el puente aéreo está funcionando. Necesitamos un mejor clima, pero está funcionando. Por eso podemos decir que hubo un desplazamiento temprano de las Fuerzas Armadas”, añadió.

Y finalizó asegurando que “eso no se improvisa. Eso se trabaja con tiempo y resguardando la institucionalidad”.

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