Presidente Kast sella respaldo a Zelenski y evalúa histórica visita a Ucrania para fortalecer lazos estratégicos

A través de un encuentro en formato virtual, el Presidente José Antonio Kast dialogó con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski. Durante la cita, el jefe de Estado chileno transmitió su respaldo político a su homólogo europeo, en medio del conflicto que dicha nación mantiene con Rusia, recibiendo a cambio una propuesta para viajar a territorio ucraniano.

El encargado de entregar los detalles de la conversación fue el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, quien precisó: "Venimos saliendo de una muy buena reunión con el Presidente Zelenski, donde le manifestamos nuestro apoyo político a sus problemas y nuestra voluntad de cooperar en los foros multilaterales".

Profundizando en las temáticas abordadas, el secretario de Estado señaló que "hablamos de cooperación en áreas críticas, áreas como, por ejemplo, tecnología, agricultura, minerales críticos. Le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y cuando termine las actividades, que las fronteras vuelvan a lo que eran antes de aquella, y el Presidente Zelenski nos agradeció nuestro apoyo y nuestra posición".

Respecto a la solicitud del líder europeo para que Kast visite su país, el titular de la diplomacia chilena confirmó el ofrecimiento. "Hubo invitación, hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar", sostuvo la autoridad.

Sobre el propósito de este eventual viaje, el canciller especificó que "era una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas".

En cuanto a la visión del Ejecutivo frente a la guerra, Pérez-Mackenna recalcó la postura histórica de la administración, afirmando que "el gobierno tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales, que pueden cumplir un importante rol en esto y que las fronteras vuelvan a lo que eran antes".

Por otro lado, la agenda del ministro de Relaciones Exteriores también incluyó consultas sobre la presentación que realiza este martes la expresidenta Michelle Bachelet, en el contexto de su postulación para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas.

Frente a este escenario, el representante del gobierno argumentó: "Nosotros hemos manifestado varias veces nuestra posición. Lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región, y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura".

Aunque admitió no tener certeza sobre si la intervención de este martes resultará determinante para las aspiraciones de Bachelet, el canciller fue enfático al declarar que "la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión, sigue vigente".

Finalmente, se le consultó si los antecedentes provenientes de otros actores se referían a un eventual veto por parte de Estados Unidos hacia la exmandataria. Ante la interrogante, la autoridad diplomática se limitó a responder: "Es lo que ya les dije, teníamos información".

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