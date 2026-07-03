Presidente Kast se reúne con partidos oficialistas y llama a fortalecer la coordinación tras tensión en el bloque

El presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este viernes una reunión en La Moneda con los presidentes de los partidos del oficialismo, en un encuentro que buscó descomprimir las tensiones al interior del bloque tras el fracaso de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Aunque inicialmente estaba previsto que el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, entregara declaraciones a la prensa, finalmente fue el propio Mandatario quien encabezó la vocería, acompañado por los presidentes de Evópoli, Partido Republicano, Renovación Nacional (RN) y UDI, además de los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot, titular de la Segpres.

“Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno. En esta reunión he podido compartir con el presidente de Evópoli, el presidente de republicanos, la presidenta de Renovación Nacional y el presidente de la UDI”, comenzó señalando el Presidente.

Asimismo, adelantó que “posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Social Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno”.

Durante su intervención, Kast puso el foco en los desafíos que enfrenta el país y en la necesidad de mantener una agenda de trabajo coordinada.

“Hay que mirar siempre los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país, en temas económicos, en temas de empleo, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene”, afirmó.

En esa línea, agregó que “ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día”.

El Mandatario también destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso para impulsar las iniciativas del Gobierno.

“Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda”, sostuvo.

A ello añadió que “tenemos que afiatar las confianzas, y eso corresponde en gran parte al gobierno en generar las instancias, para que podamos generar esas confianzas”.

Kast también valoró la percepción internacional sobre Chile tras su reciente gira por Sudamérica.

“Como les digo, Chile tiene muy buenas perspectivas para hacer adelante. Lo que pudimos recoger de la gira tanto por Paraguay como Uruguay, las reuniones bilaterales con presidentes de distintos países, hablan de la potencia que tiene Chile. Todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro, y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro y que va a ser la puerta hacia el Asia-Pacífico para todas las naciones”, expresó.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró su confianza en el escenario que enfrenta el país y agradeció la disposición de los partidos oficialistas para mantener el diálogo.

“Hoy día, vuelvo a reiterar, estamos muy optimistas del futuro de Chile y le agradezco una vez más el habernos reunido a cada uno de los presidentes, agradecerles a los ministros que tienen más interacción con los distintos legisladores. Solo buenas noticias para el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias y seguimos trabajando por Chile”, concluyó.

Tras su declaración, el Presidente se retiró sin responder preguntas de los medios de comunicación.

PURANOTICIA