Presidente Kast refuerza llamado a la prevención ante sistema frontal: "No podemos evitar el frente, pero sí colaborar"

El Presidente José Antonio Kast visitó este miércoles el estadio Bicentenario de la comuna de La Florida, habilitado como puesto de control de emergencia, para realizar un balance de los preparativos del Gobierno frente al sistema frontal que afectará a distintas regiones del país durante los próximos días.

La actividad se enmarca en el despliegue preventivo que el Gobierno ha desarrollado en los últimos días, que incluyó visitas del Mandatario a la Quebrada de Ramón en La Reina, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en Valparaíso y al canal Santa Marta en Maipú, con el objetivo de supervisar en terreno las medidas de mitigación y coordinación institucional.

En ese contexto, el Ejecutivo declaró Emergencia Preventiva entre las regiones de Atacama y Los Ríos, activando la coordinación nacional de SENAPRED, Delegaciones Presidenciales, municipios y organismos técnicos para enfrentar un evento meteorológico que contempla lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en gran parte de la zona centro-sur del país.

En la actividad, el jefe de Estado valoró la disposición de los equipos involucrados en la emergencia y recalcó la necesidad de que la ciudadanía adopten todas las medidas preventivas necesarias:

"Lo más valorable es la disposición de las personas, de cada uno de los equipos que están aquí, que muestran la disposición a ayudar. Lo hemos dicho reiteradamente durante el día, no podemos evitar el frente, pero sí podemos colaborar como autoridades y solicitarles la ayuda a todos los vecinos de actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles", mencionó.

"Aquellas personas que están habitando lugares que no son aptos para la vida, les pedimos insistentemente que evacúen esos lugares. Aquí en la comuna también hay lugares donde vamos a necesitar que esas personas tomen medidas preventivas", añadió.

En la actividad, acompañaron al Presidente la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

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