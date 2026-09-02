Presidente Kast recalca desde Punta Arenas que "el Estrecho de Magallanes es chileno y así lo han reconocido ambos países"

Desde Punta Arenas, el presidente José Antonio Kast recalcó que el Estrecho de Magallanes "es chileno" y aseguró que esta condición ha sido reconocida por las autoridades de Argentina.

Junto al biministro Claudio Alvarado y al titular de Vivienda, Iván Poduje, el mandatario abordó la materia durante una actividad de la Junta de Vecinos Juan Pablo II de Punta Arenas, en el marco de la presentación de un programa para el mejoramiento de viviendas y barrios.

Durante la actividad, el jefe de Estado recordó que el fallecido papa "estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina".

Además, el mandatario señaló que en dicho acuerdo "fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho Magallanes".

En esa línea, Kast enfatizó que "como se ha señalado, es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países".

La agenda del Presidente en la zona contempla además un acto en la Base Aeronaval Punta Arenas, donde se encuentra desplegada parte de la Escuadra Nacional.

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