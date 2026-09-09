Presidente Kast destaca baja en homicidios, pero advierte que "necesitamos más herramientas para combatir el crimen organizado"

El Presidente José Antonio Kast destacó la baja de los homicidios registrados durante el primer semestre de 2026, luego de que el Ministerio de Seguridad informara 472 víctimas, 41 menos que en el mismo período del año anterior.

En su cuenta de X, el Mandatario publicó: “Hechos, sin palabras. Hoy el Ministerio de Seguridad informa de una baja significativa en homicidios en el primer semestre”.

Añadió, en relación a la reforma de seguridad que hoy se encuentra en el Congreso, que “necesitamos más herramientas para combatir el crimen organizado, pero la gestión efectiva está dando resultados”.

Con estas cifras, el Gobierno destacó que se registra por cuarto año consecutivo una reducción en el número de víctimas durante el primer semestre.

Tras el máximo de 660 víctimas registrado en 2022, la cifra descendió a 633 en 2023, 586 en 2024, 513 en 2025 y 472 en 2026, el menor registro para un primer semestre del período. La tasa, en tanto, disminuyó 32,4% respecto de 2022.

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