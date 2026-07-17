Presidente Kast condena ataque a carabineros en Lo Espejo y asegura que "vamos a ir por ese criminal"

El Presidente José Antonio Kast condenó el ataque a balazos que dejó a dos carabineros heridos en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

Acerca del autor de los disparos, el Mandatario advirtió que "vamos a ir por ese criminal".

"Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos,. Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia", señaló en su cuenta de X.

Posteriormente en Concepción, tras encabezar una mesa técnica por la emergencia climática, declaró que "lo vamos a encontrar y lo vamos a presentar frente a la justicia y esperamos que le apliquen todo el rigor de la ley".

"No puede ser que, cuando estamos todos los chilenos ocupados y preocupados por temas climáticos y afectación de personas damnificados, delincuentes comunes, criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales", añadió.

"El mensaje está pasado: Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar, lo vamos a poner a disposición de la justicia, y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley", cerró.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, desde Valdivia, donde se registraron dos funcionarios heridos el miércoles, declaró que "dos carabineros fueron baleados esta mañana durante una fiscalización preventiva en Lo Espejo. Integraban los servicios extraordinarios que hemos impulsado para reforzar la presencia policial en las calles".

"El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático. Es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo. Nos querellaremos y perseguiremos la máxima sanción que permita la ley", agregó.

"Regreso de inmediato a Santiago para visitar a los funcionarios heridos. Este criminal será encontrado, detenido y puesto a disposición de la justicia", cerró.

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