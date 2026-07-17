Dos carabineros resultan heridos a bala durante procedimiento de fiscalización en Lo Espejo

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a bala durante un procedimiento de fiscalización realizado la mañana de este viernes en el pasaje Las Carreras, comuna de Lo Espejo, luego de que un sujeto abriera fuego contra el personal policial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas, cuando efectivos de la 42ª Comisaría Radiopatrullas efectuaban un control preventivo a un individuo, hasta ese momento no identificado, quien vestía ropas oscuras y tendría entre 20 y 25 años.

En ese contexto, el sujeto habría extraído un arma de fuego tipo pistola, efectuando una cantidad aún indeterminada de disparos contra los funcionarios policiales.

Producto del ataque, dos carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos. Ambos se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada.

El procedimiento policial continúa en desarrollo, mientras equipos especializados realizan diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, identificar al autor y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

En paralelo, Carabineros mantiene desplegados los recursos operativos necesarios para apoyar la investigación y adoptar las medidas correspondientes conforme avance el procedimiento.

PURANOTICIA