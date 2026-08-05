Presidente Kast celebra desde Viña del Mar la aprobación de la megarreforma: "Hay un antes y un después"

El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en la ceremonia inaugural del 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), principal encuentro empresarial de regiones y uno de los espacios de diálogo público-privado más relevantes del país.

En su alocución en Enjoy Viña del Mar, el jefe de Estado se refirió, entre otras temáticas, al despacho del proyecto de Reconstrucción por parte del Congreso y a la cifra del último Imacec de julio, el que registró un alza de 2,4%.

Sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, el Mandatario indicó que, con su aprobación, hay un "antes y un después", ya que este significaba "un todo: era la reconstrucción material, la reconstrucción institucional, la certeza jurídica, la competitividad tributaria, la facilitación regulatoria, que le da curso a grandes proyectos de inversión que dan empleo. Haciendo las cosas bien, cuidando el medio ambiente, se pueden lograr las dos cosas, que es un crecimiento sustentable en el tiempo".

Sobre el estado de la economía del país, el Presidente señaló que hay que mantener las cifras: "El ministro (Jorge) Quiroz en esto fue muy visionario, porque varios meses atrás venía diciendo que el punto de inflexión era ahora, que hay que mantenerlo, que esto no nos asegura el futuro, pero es una señal de optimismo, de reconocer que todas esas inversiones que quieren llegar a Chile van a generar empleo. Mayor inversión, mayor empleo, mayor crecimiento, mayor empleo".

El acto contó con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial regional, Manuel Millones; la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; parlamentarios de la región y representantes del mundo empresarial.

Cabe señalar que la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso es una asociación gremial con 168 años de trayectoria, dedicada a promover el desarrollo económico, la inversión, el emprendimiento y la competitividad de la Región de Valparaíso. Reúne a más de 160 empresas socias de diversos sectores productivos, y su Encuentro Empresarial anual se ha consolidado como el foro regional de referencia para el diálogo entre el sector privado y las autoridades públicas.

(Imagen: Presidencia)

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