El Presidente José Antonio Kast, dio a conocer este jueves en la plaza de la Constitución los alcances de la Ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que quedó en condiciones de ser promulgada y que busca ampliar progresivamente el acceso a sala cuna, favorecer la conciliación laboral y familiar y reducir las barreras a la contratación de mujeres.

En su alocución, el Mandatario resaltó que "hoy habrá más oportunidades. Va a quedar un poquito más abajo el temor. Chile, hoy día, tiene también una gran preocupación, tenemos una gran preocupación por la tasa de natalidad. Pero ¿cómo vamos a pedirle a los jóvenes que se arriesguen, que se atrevan, que 6 vean el valor de la vida?".

Además, resaltó que la iniciativa "no va a depender solamente del tamaño de la empresa y de la cantidad de mujeres que trabajen en ella. Esto tenía que ser universal y no con cargo al empleador, porque hemos ido poniéndole cada día más carga a los emprendedores".

Asimismo, recordó que la tramitación de la Sala Cuna Universal pasó por distintas administraciones: "Todos los gobiernos hicieron intentos, faltaba abrocharlo. Pero esto es una política de Estado que cruzó los gobiernos de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Gabriel Boric, y hoy día ve la luz. Es un día histórico no de este gobierno, sino del Estado de la República de Chile", subrayó.

“Podemos decir que va a haber un cambio, va a haber un antes y un después. Cuando se dictó la primera ley, se buscaba proteger a la mujer, darle una salida a la familia, pero los tiempos evolucionan, todo va cambiando (…) En el tiempo, uno se va dando cuenta que era una camisa de fuerza y que impedía que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo”, sostuvo.

La normativa modifica el sistema establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, que condiciona la obligación de otorgar sala cuna a que la empresa cuente con 20 o más trabajadoras. Con el nuevo modelo, el acceso al beneficio deja de depender del número de mujeres contratadas y pasa a sustentarse en un mecanismo de financiamiento común.

El proyecto fue despachado por el Senado tras casi 5 años de tramitación legislativa.

PRINCIPALES MEDIDAS

La ley crea un Fondo de Sala Cuna, financiado mediante una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, la que se compensa con una reducción equivalente de los aportes al Seguro de Cesantía.

Podrán recibir financiamiento los establecimientos que cuenten con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado. Además, se contempla un aporte de equidad destinado a los jardines infantiles financiados por la JUNJI vía transferencia de fondos (VTF) que impartan el nivel de sala cuna.

La normativa incorpora también un suplemento solidario para apoyar frente a eventuales copagos a trabajadores pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables: cubre el 50% de la diferencia para el 40% más vulnerable y el 30% para el tramo superior al 40% y hasta el 60%, sujeto al límite de cálculo previsto en la ley.

Finalmente, se crea un registro público con información sobre establecimientos, vacantes, horarios, certificaciones y tarifas, que será administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia.

De acuerdo con la Encuesta Laboral (ENCLA) 2023, el 89,7% de las empresas del país tiene menos de 20 trabajadoras, por lo que, bajo el sistema actual, no están obligadas a otorgar el beneficio. Asimismo, según la encuesta CASEN 2024, 133.322 mujeres de entre 15 y 49 años que conviven con menores de dos años no buscan empleo debido a responsabilidades de cuidado infantil.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre julio-septiembre de 2026 la participación laboral femenina alcanzó un 53,1% y el desempleo femenino un 10,5%. En cuanto a los efectos esperados, escenarios elaborados en 2025 por el OCEC UDP, ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago proyectan hasta 144.726 empleos adicionales y un aumento potencial del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 0,1% y 0,8%, cifras que corresponden a estimaciones.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL EN CUATRO AÑOS

La ley se aplicará de manera progresiva. En su primer año, beneficiará a las trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las trabajadoras de casa particular, y a los trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño o niña por resolución judicial. En el segundo año se incorporarán las trabajadoras independientes.

En el tercer año accederán los trabajadores dependientes e independientes cuando la madre no sea trabajadora dependiente ni independiente y se cumplan los requisitos legales de estudios regulares o búsqueda activa de empleo. En el cuarto año, el beneficio alcanzará a la totalidad de los trabajadores contemplados en los artículos 203 y 204 del Código del Trabajo, incluidos los del sector público, y a los independientes que cumplan los requisitos de cotización.

(Imagen: Presidencia)

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