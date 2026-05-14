Presidente Kast agradeció "esfuerzo" de parlamentarios tras avance del proyecto de Reconstrucción

Desde planta Aguas CAP, en Caldera, el Presidente José Antonio Kast abordó los desafíos de seguridad hídrica que enfrenta el país y además, agradeció a los parlamentarios por aprobar la ley de Reconstrucción Nacional.

El Mandatario destacó "a los parlamentarios por el tremendo esfuerzo que hicieron. Entiendo que se den discusiones y ayer también lo plantearon los alcaldes, el tema de las urgencias, pero para nosotros como Gobierno esto es fundamental, para Chile es fundamental".

Añadió que Chile necesita un 'huracán de inversiones' en referencia al término utilizado por la oposición en relación a las indicaciones que presentarían.

El jefe de Estado también desdramatizó las propuestas que no se aprobaron: "Eso requiere un análisis que tendremos que hacer como Gobierno, si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile".

"Incluso cuando una norma se rechaza, como el tema de capacitaciones vía Sence, puede que de ahí nazca un debate más profundo, porque ya el hecho de que se esté discutiendo si esas capacitaciones son las adecuadas para que las personas puedan mejorar su condición de trabajo, puedan aumentar sus remuneraciones, creo que es un debate necesario, un debate que no se había dado en los últimos casi 20 años... pero yo me quedo con que se avanzó", aseguró.

La primera autoridad del país espera que la Cámara de Diputados actúe rápido "y pasar a una segunda etapa (en el Senado), que por la cantidad de personas que entran en el debate, debiera ser más acotado... por lo tanto, dimos un gran paso ayer".

El Presidente fue consultado por la expresión que utilizó para explicar por qué no se han concretado las expulsiones de migrantes a lo que señalo que "los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados. Ha habido, en los distintos gobiernos, una serie de planes (...) nosotros hemos avanzado. Ustedes son testigos de lo que comenzamos a hacer en la frontera norte, en distintos puntos... y seguimos avanzando en eso, dando una señal clara".

"Por lo tanto, más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretado... nosotros en campaña hablamos del Escudo Fronterizo y se está haciendo, hablábamos del Escudo en Ruta y se está haciendo (...) por lo tanto, yo me quedo con los logros que a mi juicio van a seguir dándose. La mano ha cambiado y eso la ciudadanía lo ha empezado a valorar", destacó.

Sobre las expulsiones, aseguró que "quizás la palabra era hipérbole y no metáfora, uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término... no el más apropiado quizás, pero el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ven los aviones que han salido, que van a ir saliendo con migrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos y ven cómo los migrantes están voluntariamente dejando el país".

ESCASEZ HÍDRICA

Sobre los desafíos de seguridad hídrica que enfrenta el país el Mandatario comentó que actualmente existen 32 sistemas de agua no convencional operando en Chile y 52 proyectos en distintas etapas de desarrollo, equivalentes a una inversión estimada cercana a los US$ 20 mil millones.

Junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la delegada de Atacama, Sofía Cid, representantes de la industria y especialistas, dio a conocer la nueva ley de desalinización, la que permitirá avanzar en seguridad hídrica, crecimiento económico y desarrollo regional.

"Este es el primer paso; costó darlo, esperamos que los próximos sean mucho más rápidos. Nuestra ministra del medioambiente está ocupada en dar mayor certeza y celeridad al tratamiento del tema ambiental", señaló.

"Si aceleramos los trámites, en vez de siete o diez años, se puede producir en tres o cuatro, y eso compensa en parte el riesgo que podría considerar la inversión. Si damos certeza en la ejecución de las obras, se puede complementar lo que está haciéndose. Que sea una planta multipropósito es muy relevante, porque también le da a conocer a las personas que puede cambiar su condición de vida", finalizó José Antonio Kast desde Caldera.

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