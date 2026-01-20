Presidente electo, José Antonio Kast, presentó a sus 24 ministros con los que gobernará: hubo cambio de última hora en Economía y Minería 

A bordo de una comitiva especial llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, José Antonio Kast, en compañía de quienes serán sus 25 ministros con los que liderará el Gobierno de Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.

Diputados, senadores, dirigentes de partidos políticos y familiares de los futuros secretarios de Estado llegaron hasta el inmueble, desde donde aguardaron pacientemente el comienzo de la actividad pactada inicialmente para las 20:30 horas.

A diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, se trató de una ceremonia sobria y sin grandes luces; esto, a raíz de la emergencia generada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, que ya dejan 20 fallecidos.

La actividad, que comenzó con una hora de retraso, tuvo un especial énfasis en la seguridad pública, donde el Presidente electo señaló que en el país "hay familias con miedo, barrios abandonados e instituciones debilitadas. Chile no necesita excusas ni diagnósticos eternos, necesita decisión, carácter, un Gobierno que actúe con prontitud. Por eso hoy les presento un gabinete para un Gobierno de emergencia".

Luego, el Mandatario electo destacó que su gabinete ministerial es "un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día uno, enfrentando la emergencia de la seguridad, que no es un privilegio, sino que un derecho humano básico".

LISTADO DE MINISTROS

Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert, abogada, 55 años, exfiscal regional de Tarapacá, independiente. Ministerio de Defensa: Fernando Barros, abogado, exvicepresidente de Icare, 68 años, independiente. Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat, 53 años, abogado, expresidente del Colegio de Abogados. Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna, ingeniero comercial 67 años, empresario, independiente. Ministra Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf, 35 años, socióloga, Partido Republicano. Ministerio de Salud: May Chomalí, 67 años, médico cirujano, directora ejecutiva Cens, independiente. Ministerio de Educación: María Paz Arzola, ingeniera comercial, 39 años investigadora de Libertad y Desarrollo, independiente. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: Judith Marín, 30 años profesora, secretaria general del Partido Social Cristiano. Ministerio del Deporte: Natalia Ducó, 37 años, atleta, independiente. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga, 60 años, publicista, Evópoli. Ministro del Interior: Claudio Alvarado, 66 años, ingeniero comercial, UDI. Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot, 70 años, contador público, RN. Ministra Secretaria General de Gobierno: Mara Sedini, periodista, 40 años, independiente. Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz, 63 años, economista, independiente. Biministro de Economía y Minería: Daniel Mas, 55 años, ingeniero agrónomo, vicepresidente de la CPC, independiente. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau, 52 años, economista y académico, independiente. Ministerio de Energía: Ximena Rincón, 58 años, exministra, Demócratas Ministerio de Agricultura: Jaime Campos, 72 años, abogado, ex ministro de Lagos y Bachelet, Partido Radical. Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau, 47 años ingeniero civil industrial, Partido Republicano. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange, 52 años, ingeniero civil industrial, expresidente de Metro, independiente. Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot, 70 años, abogada, exministra de Piñera, independiente, cercana a Evópoli. Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje, 57 años, arquitecto y urbanista, independiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao, 57 años, profesora, independiente. Ministerio de Medio Ambiente: Francisca Toledo, 40 años, ingeniera civil industrial, independiente.

