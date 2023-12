Presidente del Servel afirmó que "todo el mundo se va a ir a dormir sabiendo el resultado del plebiscito"

El presidente del Servel, Andrés Tagle, se refirió a la entrega de cómputos del plebiscito constitucional.

En entrevista con El Mercurio, abordó la rapidez de los resultados y explicó que al ser una elección con dos alternativas, el escrutinio sería más rápido, con la posibilidad de obtener tendencias hacia las 20:00 horas.

"Todo el mundo se va a ir a dormir sabiendo el resultado del plebiscito constitucional, y sabiendo si es estrecho, si se diera el caso", aseguró.

Tagle también abordó la complejidad de organizar una seguidilla de elecciones en un periodo reducido, lo que algunos analistas han llamado "estrés electoral".

El presidente del Servel destacó que, a pesar de la intensidad, la elección actual es más simple al carecer de candidatos.

En sus palabras "hay bastante gente entrenada (por la seguidilla de elecciones); pero esta también es una elección más simple, desde el punto de vista de que no tiene candidatos. Todo el proceso de inscripción de candidatos, especialmente la municipal, que llega a 27 mil postulantes."

En cuanto a la participación desde el extranjero, se resolvieron dudas sobre la votación en Tel Aviv y Beirut. Tagle aseguró que "el asunto que teníamos de que no se pudiera votar en Tel Aviv (por la guerra), ya no es tal, y hasta el momento se vota en Tel Aviv normalmente; esperamos que no suceda nada".

Y respecto de Beirut, en el Líbano, "a solicitud de los cónsules ahí, acortamos el horario hasta las 15:30 horas, porque aparentemente después de esa hora es complicado el tema. Pero estamos bien en Chile y en el extranjero con la organización de la elección."

