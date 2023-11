Presidente del Senado llega a La Moneda para acelerar agenda de seguridad: "Creo que hay un buen ánimo"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, concurrió esta mañana a La Moneda para reunirse con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, con el fin de abordar la agenda de seguridad.

"Nos comprometimos con 31 leyes, a esta altura 18 ya son leyes, hay cuatro que están prontas a serlas, pero queremos avanzar lo máximo posible", señaló Coloma tras el encuentro en la sede de Gobierno.

"Hay temas vinculados a la construcción de cárceles, hay temas de la seguridad privada que vinimos a tratar de apurar el proceso, pedir las urgencias, para que de aquí a dos semanas más están despachadas", añadió.

Sobre la disposición del Ejecutivo, el senador indicó que "estamos viendo caso a caso qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay un buen ánimo"

"Lo que pasa es que a veces no hay ese sentido de velocidad, de energía, de urgencia que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación. El esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo", agregó.

En cuanto al vuelo frustrado para repatriar a venezolanos, Coloma dijo que "si justo el avión que va a salir, justo es ese que no tiene el papel, uno dice dónde está la voluntad real, dónde está el esfuerzo, dónde está el máximo interés en que esto funcione".

"No digo que no hay interés, pero sí que esto debe ser prioridad en Chile, todo lo que tenga que ver con la seguridad en Chile y echamos de menos que sea la prioridad con la fuerza que debería serlo. No pueden decir que hubo máxima preocupación si las cosas no resultan", concluyó.

