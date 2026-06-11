Presidente del PPD cuestiona el manejo económico del Gobierno: "Están llevando la política fiscal al barro de la batalla cultural"

El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, criticó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, tras reconocer que el objetivo del proyecto de megarreforma no solo busca impulsar la economía, sino que también generar cambios “culturales” en Chile.

En entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario manifestó que "por primera vez en la historia republicana de Chile, un ministro de Hacienda reconoce abiertamente que está con una batalla cultural e ideológica y está utilizando la política fiscal para esa batalla cultural. Yo la verdad estoy preocupado, porque nos llevan por un camino que es incorrecto".

El legislador recordó que “el Gobierno lleva tres meses. El Presidente Kast tiene que empezar a gobernar, a hacer buena gestión y a demostrar resultados, y dejar de echarle la culpa de todos los males a los gobiernos anteriores".

"Las mismas razones que están utilizando para culpar al exministro Grau, el día de mañana se van a aplicar con el ministro Quiroz", enfatizó el presidente del PPD.

Aseguró que “lo que ha hecho este Gobierno es gravísimo: está llevando la política fiscal chilena al barro de la batalla cultural e ideológica".

"¿Hasta dónde el Presidente Kast le va a dar rienda suelta a un ministro de Hacienda que a estas alturas parece todopoderoso? Utilizar la institucionalidad fiscal para fines ideológicos es absolutamente inaceptable", finalizó.

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