Presidente del PC por debate de dar refugio a deportistas cubanos: "Es politizar la migración"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aseguró que no sería adecuado otorgar el recurso de refugio a los deportistas cubanos que no regresaron a su país tras el fin de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya que no estarían siendo "perseguidos".

Carmona manifestó este viernes que respeta la intención de los atletas de querer asentarse en territorio chileno, pero afirmó que "el refugio tiene otras condiciones, tú estas politizando la migración y eso requiere demostrar como ellos llegaron a Chile".

"Llegaron en delegación oficial, durmieron como delegación oficial y compitieron como delegación oficial, entonces es una suerte de esquizofrenia poner el debate en otra cosa", agregó.

El timonel del PC aseveró que la isla está "absolutamente bloqueada del punto de vista económico, a tal punto que los propios deportistas que quieren quedarse reclaman acerca de las condiciones materiales que tienen para prepararse como deportistas de alto rendimiento. Argumento que no doy yo, lo dieron ellos. Sin embargo, es quinto en el medallero".

"Los deportistas que quieren quedarse, yo entiendo, porque no he escuchado otra cosa, venían con su pasaporte y su nombre, no salieron con documentos clandestinos, salieron con sus documentos en una delegación oficial. Nadie que viene en delegación oficial es perseguido", sumó.

Asimismo, zanjó que "yo jamás he defendido que se vienen a Chile a pesar de la abundancia que hay en Cuba, si Cuba está cercado, hay que ser muy patriota para estar en Cuba (…) Esto es la perversidad de Estados Unidos".

Este viernes se confirmó que los diez deportistas cubanos que abandonaron su delegación ya recibieron sus correspondientes visas de residencia temporal. También fueron acogidas a trámite de las solicitudes de refugio.

PURANOTICIA