Presidente del Consejo de Defensa del Estado por cuestionamientos de alcalde Jadue: “No puedo negar que he sido asesor del Frente Amplio”

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, Llegó al CDE en 2000 como abogado litigante, en el grado más bajo de la institución, luego fue asesor del comité contencioso administrativo y en 2017 la expresidenta Michelle Bachelet lo nombró consejero.

En entrevista con La Tercera, respondió a los cuestionamientos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por el anuncio de querella en su contra en el caso Farmacias Populares. “Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio”, aseguró Jadue en referencia a Letelier, el 3 de abril pasado.

Al respecto, Letelier señaló que “yo represento al CDE. Lo que comunico, lo comunico en nombre del consejo. No es que sea yo el que está haciéndole una imputación al alcalde Jadue, sino que es el consejo el que ha revisado ese tipo de antecedentes, ha observado la comisión de conductas ilícitas y, por lo tanto, decide interponer una querella en su contra”.

“Yo entiendo que él personaliza en mí esta idea de prejuzgamiento. Y claro, eso es desafortunado. El consejo es un órgano colegiado que toma decisiones colegiadas. La propia idea de colegialidad hace que la decisión sea mucho más técnica”, añadió.

En todo caso, admitió que “yo he sido asesor del Frente Amplio en el proceso constituyente, por ejemplo. Conozco mucha gente ahí. No puedo negar el hecho de que he sido asesor del FA, pero yo soy el presidente de un órgano colegiado. Es decir, no tomo decisiones exclusivas mías”.

“Las decisiones jurídicas del consejo son decisiones colegiadas. Asignarle la responsabilidad de la decisión solo a una persona que se movería por un interés político, yo creo que son expresiones desafortunadas”, agregó.

Letelier justificó sus asesorías argumentando que "en toda su historia los consejeros han tenido una composición plural que mezcla elementos de carrera funcionaria y también mezcla abogados de relevancia nacional que en algunos casos pueden estar vinculados a ideologías políticas. Es algo con lo cual convivimos y aceptamos".

