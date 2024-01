Presidente de Renovación por reuniones en casa de Zalaquett: "Nos estamos acercando a una caza de brujas bastante insensata”

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, reaccionó a las criticas surgidas luego de que se conociera que también asistió a una reunión con empresarios a la casa de Pablo Zalaquett, encuentro en el que también estuvieron presentes los diputados Alberto Undurraga (DC) y Juan Santana (PS).



En ese sentido Galilea afirmó que "puede haber reuniones que ameritan Ley de Lobby y otras que evidentemente no tienen nada que ver con Ley de Lobby" y que su encuentro en casa del lobbista de la UDI "no tiene nada que ver con la ley del Lobby”.



“Es como si en un sindicato nos hubieran invitado a nosotros tres, probablemente nadie estaría hablando de este tema (...) Ahí nadie pretende una gestión, no se juntan con un parlamentario en específico para tratar nada, simplemente quieren saber lo que piensa cada partido del tema previsional", sostuvo en entrevista con radio Agricultura.



Asimismo, el timonel de RN consideró que "acá muchas veces se inician cazas de brujas que para mí no tienen el más mínimo sentido y creo que en este tema nos estamos acercando a una caza de brujas que bastante insensata”.



Creo que fue el senador Jaime Quintana, no sé cuándo fue y a qué fue, que decía 'si a mí me invitaran de nuevo iría sin ningún problema, no le veo nada en dialogar, contar, y explicar'. Voy a seguir el ejemplo de él, si a mí de nuevo me invitaran con otros dos parlamentarios de distintos partidos políticos a exponer voy a ir y no tengo ningún problema en hacerlo. Esta especie de caza de brujas creo que llegó a un punto algo insensato", afirmó.



Y agregó que "tengo la sensación de que aquí se ha levantado una especie de polémica bastante artificial, mezclando peras con manzanas en cuestiones que jamás han sido parte de un lobby".



El senador expresó además que en el caso del diputado Santana, ha recibido muchas críticas "a mi juicio injustas", algo que le ha tocado de cerca por críticas surgidas desde su propio partido.



"Cayeron, muchos creo yo, en este juego de salir bueno 'aquí hay posibilidades de pegar, peguemos'”, afirmó.

