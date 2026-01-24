Presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea valora gabinete de Kast y destaca nombramiento de la Ministra de Seguridad

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, abordó la composición del gabinete del próximo gobierno de José Antonio Kast, señalando que en materia de seguridad “no tenemos margen de equivocación”, al tratarse de una de las principales preocupaciones ciudadanas.

En entrevista con La Tercera, Galilea calificó el equipo ministerial como “un buen gabinete”, destacando que el diseño fue definido por el Presidente electo y que se logró una amplitud grande de partidos, sin que ninguno tenga una presencia determinante.

Sobre la influencia de los partidos en la administración, el parlamentario sostuvo que todos están representados y que RN y la UDI integran el comité político, además de existir una coordinación permanente con parlamentarios mediante reuniones habituales con el gobierno.

En cuanto a las claves del éxito del próximo mandato, Galilea afirmó que el desafío será mejorar la capacidad de funcionamiento del Estado, impulsar el crecimiento, elevar la calidad de la atención en salud y lograr mejores resultados en educación, como señales concretas que perciba la ciudadanía.

Sin embargo, el senador enfatizó que el gobierno será evaluado especialmente por la población en un punto central: reducir los índices de inseguridad. En esa línea, calificó como el nombramiento más relevante el de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, destacando su trayectoria como fiscal, su experiencia en crimen organizado y problemas fronterizos.

