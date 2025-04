Presidente de la UDI insiste en una primaria que "abarque a todos quienes se consideran de oposición"

Aunque la idea de una primaria presidencial en la oposición sigue en pie, su configuración aún está lejos de definirse. Pese a que figuras como José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) descartaron sumarse, desde Chile Vamos insisten en avanzar en una fórmula que convoque a todos los sectores opositores.

Así lo reiteró el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que la coalición mantiene firme su objetivo de organizar una primaria amplia. “Desde hace ya algunos meses que Evelyn Matthei y los presidentes de partido hemos insistido en la necesidad de una primaria amplia, que abarque a todos quienes se consideran de oposición”, afirmó.

La meta, según detalló, no es menor: “El objetivo es ganar la elección en primera vuelta y tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, cosa que nuestro sector no ha logrado nunca en la historia de Chile”.

Pese a los plazos acotados y el rechazo de Kast y Kaiser, Ramírez señaló que el tema sigue en discusión. “Vamos a tener que empezar a discutir acerca de la posibilidad de tener primarias sin Johannes Kaiser y sin José Antonio Kast, quienes de manera incomprensible han rechazado esta oportunidad única que tenemos hoy día como sector”, comentó.

En cuanto a los posibles competidores de Evelyn Matthei, como Rodolfo Carter o Francisco Chahuán, Ramírez fue enfático en que aún no hay contactos formales: “Los nombres hoy día que hay sobre la mesa no hemos conversado con nadie, por lo menos la UDI no lo ha hecho, no sé los otros partidos”.

Consultado sobre la presión de Carter, quien ya puso un plazo para recibir respuesta del bloque, el dirigente gremialista recalcó: “La UDI es partidaria de una primaria siempre, y si el único candidato dispuesto a competir con Evelyn Matthei es Rodolfo Carter, nosotros hemos apoyado esa opción”.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a respetar los tiempos internos de deliberación: “Yo lo que pido acá es paciencia […], pedimos calma y que nos den el tiempo para poder tomar una decisión”.

PURANOTICIA