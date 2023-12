Presidente de la Juventud Socialista critica condonación del CAE: "No está entre las prioridades de la ciudadanía"

Allan Alvarez Huencho quien se encuentra realizando su tesis de magíster en la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile planteó que "en las encuestas de opinión no he visto la condonación del CAE en los top 13 de las mayores preocupaciones. He visto Seguridad, Migración , Pensiones, Educación, Salud, Vivienda", puntualizó