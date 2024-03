Presidente de la CPC y gestión del Gobierno: "No se ha logrado generar espacios de crecimiento económico"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo que hay preocupación al interior del empresariado por la gestión del gobierno a dos años de haber asumido, aunque reconoce la voluntad del Presidente Gabriel Boric de avanzar en materia de crecimiento económico.

En entrevista con La Tercera, el líder empresarial aseveró que "lamentablemente, con su gobierno no se ha logrado generar espacios de crecimiento económico, de inversión, de creación de puestos de trabajo".

"A esta altura uno esperaría que realmente haya un cambio drástico en las políticas públicas, porque seguimos con el proceso de la reforma tributaria, que está súper segmentada, pero básicamente es lo mismo", añadió.

"No han acogido prácticamente nada de nuestras propuestas que hemos hecho en materia de crecimiento económico. En pensiones siguen con su proceso más bien refundacional", agregó.

"Esto me preocupa por el segundo tiempo que viene en que estamos llenos de elecciones. Si no hubo antes un cambio drástico de cómo guiar el gobierno desde el punto de vista del Ejecutivo, no sé si se va a lograr que haya un repunte económico", añadió.

También dijo que "aquí necesitamos generar más puestos de trabajo; hay un descontento en la gente. Aquí tiene que haber un cambio brusco, dramático, que mueva la aguja. Al sector empresarial nos tiene muy inquietos el que no ha habido cambios en los proyectos".

Además, expresó que "diría que el Presidente tiene la intención de salir adelante con el país. Tiene la voluntad de hacerlo. Pero la gestión del gobierno no está dando cuenta de eso. El ministro (de Economía) Nicolás Grau, por ejemplo, se lo ha jugado por el tema de los permisos. Va en el camino correcto. Pero cuando vemos otras entidades, otros ministros… nos llama la atención que la gestión empieza a tener problemas".

"Diría que aquí hay temas ideológicos. Cuando uno va a regiones y se enfrenta a seremis, ahí hay ideología detrás que no permite avanzar. Eso es algo que nos está haciendo mal como sociedad. La sociedad nuestra está polarizada y eso también le está haciendo mal al gobierno y al Presidente, porque no logra avanzar", enfatizó.

Según Mewes, "el Socialismo Democrático claramente tiene una mirada mucho más amplia, con mucho más bagaje político también, eso es una realidad. Pero hay un sector que está mucho más ligado a la izquierda extrema…". En ese sentido, aseguró que "hay un sesgo ideológico antiempresarial".

PURANOTICIA