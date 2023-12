Presidente de la Comisión para la Paz y Entendimiento descartó entregar parques nacionales a comunidades mapuche

El presidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, se refirió a la posibilidad de que comunidades mapuche se hagan cargo de Parques Nacionales en la macrozona sur, idea que fue planteada por el senador Francisco Huenchumilla y advirtió que el tema “ni siquiera se ha discutido“.

“No para nada. Ni siquiera lo hemos discutido, ni esa, ni otro tipo de soluciones”, dijo Moreno en entrevista con radio Pauta.

El exministro de Desarrollo Social del Gobierno de Sebastián Piñera, comentó que la problemática que se vive en la macrozona sur “es un problema muy difícil que no hemos podido resolver” y aseguró en que la actual comisión creada por el Presidente Gabriel Boric, busca los acuerdo amplios.

“Cualquier propuesta que hagamos será por unanimidad”, sostuvo Moreno tras los dichos de Huenchumilla, quien aseguró que se entregarían “los parques nacionales de toda esta región (de La Araucanía) para la administración de los pueblos originarios”.

“El tema de los parques nacionales es un tema que se ha implementado en otros países. Para que la gente entienda no es que el Parque se entregue para que sean utilizados como tierra productiva, al contrario", dijo.

"El parque se mantiene como parque, exactamente igual a como es hoy día, de libre acceso, mantención, etc.”, explicó el presidente de la comisión.

Para graficar sus dichos puso como ejemplo Isla de Pascua. “En ese lugar hay un parque nacional que abarca el 44% de la superficie de la isla y que es administrado por el pueblo Rapa Nui, y entran los turistas de manera normal. Entonces no digo que esto no vaya a estar, lo que pasa es que no lo hemos discutido”.

