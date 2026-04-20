Presidente de la Cámara ve "difícil" que el plan de Reconstrucción Nacional se apruebe antes del 1 de junio

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, ve muy “difícil” que el plan de Reconstrucción Nacional pueda ser aprobado antes de el 1 de junio dado el ajustado calendario parlamentario.

Al respecto, en entrevista con radio Duna, el parlamentario manifestó que "mientras antes salga de la Cámara y salga del Senado, mejor. Yo veo que es una buena meta el 1 de junio, pero la veo difícil. Va a haber que sesionar mucho día sábado y domingo".

Y agregó que “desde mi perspectiva, voy a citar todo lo que sea necesario, porque tengo facultad yo para citar la Sala, pero en las comisiones son los presidentes de comisión los que citan. Yo escuchaba a Agustín Romero (Republicano) de Hacienda diciendo lo mismo, que va a citar todo lo que sea necesario", aseguró.

Para el diputado, "este proyecto está siete años tarde. Por lo tanto, junio es tarde, agosto es tarde, octubre es tarde. Pongámosle todas las ganas, toda la energía, y que salga un buen proyecto para reactivar a Chile".

Sobre los votos necesarios para aprobar el proyecto, Alessandri subrayó que "es un proyecto destinado a reactivar el empleo, a traer más inversión, dar seguridad, invariabilidad, que es una herramienta que ya usamos en Chile hace bastante tiempo, con mucho éxito”.

“Por lo tanto, la idea de legislar, y eso también es parte de mi pega, tendría que ser aprobada por un margen holgado, no por uno o dos votos, sino que por 12, por 15, incluso 20 votos", aseveró.

Alessandri destacó que “esa es la meta mínima que yo me pongo, que yo me autoimpongo, y extender puentes, conversar para lograr al menos eso (...) Hay muchos actores económicos mirando, y nosotros tenemos que sacar una buena ley y tenemos que sacarla con holgura para que la señal sea clara y prístina".

El parlamentario también se refirió a la oposición, y aseguró que "uno siempre se está acostumbrado a que va a criticarlo todo, pero yo he visto apertura de ciertos grupos, de diputados DC, PPD, en cada uno de los temas”.

“Incluso, el Partido de la Gente no solamente ha criticado algunas, sino que ha propuesto otras, y ese es el llamado que quería hacer a la oposición. No se queden solamente en la crítica", destacó.

El diputado UDI puso énfasis en el diálogo con los ministros Segpres y de Interior, José García Ruminot y Claudio Alvarado, donde "varios partidos les han ido a proponer. Cuando es solo oposición es un poco frustrante, porque no avanza Chile. Pero yo he visto que varios partidos, PDG incluido, han ido con una carpeta de propuestas y no solamente diciendo no a todo, y eso al final va dando esperanza (...) Me siento optimista y realista".

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