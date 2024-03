Presidente de Asociación de Municipalidades e idea de militares en las calles: "Es de una liviandad peligrosa"

Continúa el revuelo por la petición que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, hiciera a la Ministra del Interior, Carolina Tohá en torno a sacar militares a la calle para ayudar en labores de orden público. La iniciativa ha despertado apoyos pero también opiniones en contra.

Este es el caso del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile (AMUCH). "Como presidente de Amuch no me parece responsable, en las actuales circunstancias, promover que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a apoyar la labor de las policías en el combate contra el crimen organizado", afirmó Alessandri.

El edil que lidera el gremio municipal explicó que "en todo este tiempo no me he sumado a la solicitud de Estado de Excepción para permitir a las instituciones castrenses actuar en este ámbito, porque no está resuelto algo fundamental, que es tener bien definidas las reglas de uso de la fuerza con las que tendrían que operar las Fuerzas Armadas en este caso, lo cual supone un grave riesgo", detalló.

En este sentido, Alessandri profundizó asegurando que "el proyecto de Infraestructura Crítica está detenido en la Comisión de Defensa del Senado, entonces me parece de una liviandad peligrosa pedir militares en la calle'", enfatizó.





El alcalde de Zapallar detalló que "lo que nosotros hemos solicitado es intervenir los puntos críticos de cada comuna con las policías, ministerio público y tecnología militar, que no es lo mismo, ya que lo que planteamos es apoyo, por ejemplo, con equipos de telecomunicaciones, drones de alta tecnología e inteligencia, donde las Fuerzas Armadas pueden colaborar con sus conocimientos, de forma logística, pero no mediante patrullajes en la vía pública, que es lo que algunos equivocadamente pretenden"

PURANOTICIA