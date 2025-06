Presidente Boric y caso Monsalve: "Se debió haber sido mucho más transparente y tomar decisiones mucho más rápido"

El Presidente Gabriel Boric admitió que el Gobierno debió actuar con más transparencia y rapidez tras conocer la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunto abuso sexual y violación de una subordinada, y que faltó experiencia para manejar el caso.

“Mi reflexión en ese momento fue que había una denuncia presentada, que es secreta y, por lo tanto, hay que evitar que esto se siga expandiendo. Creo que ahí se debió haber sido mucho más transparente, tomar decisiones mucho más rápido, de manera mucho más ejecutiva y con mucha más fuerza", señaló el mandatario en entrevista con «Tolerancia Cero», de CNN Chile.

"Los protocolos ante situaciones como estas hay que, sin lugar a dudas, mejorarlos, y eso tiene que permear a todo, no solamente al aparato público, sino que debe ser un cambio cultural”, añadió.

En esa línea, recalcó que las mujeres enfrentan diversas dificultades para denunciar casos de abuso y/o acoso sexual, y que existe “todo un sistema que más bien se los impide. Creo que nosotros no actuamos a la altura para revertir eso, y considero que eso está mal".

"Por lo tanto, sin lugar a dudas, uno no puede decir ‘sabe qué, esto no solo es un hecho aislado, sino que cualquier otro hecho negativo no volverá a suceder’. El punto es cómo se reacciona cuando ocurren esos hechos, y creo que siempre se debe reaccionar con mucha honestidad, transparencia y celeridad. Ahí faltó experiencia”, agregó.

PRIMARIAS Y OTRAS POLÉMICAS

En el tema de las primarias oficialistas, el Mandatario expresó que “les pediría a los candidatos que sean sinceros, abiertos, que debatan y convoquen a la mayor cantidad de personas posible (…), con hambre y ánimo”.

También dijo que “en eso evidentemente tiene que marcar diferencia con el Gobierno, la primaria no puede ser un acto de defensa del Gobierno, no se refiere a lo que pasó, es la propuesta de los que vienen”.

En cuanto a la polémica de su cuñada Fiona Bonati, quien renunció a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) por viajar con licencia médica, el jefe de Estado enfatizó que “ella no recibió ningún tipo de aumento ni privilegios por el hecho de ser mi cuñada".

En ese sentido, descartó la existencia de “pituto” en la contratación de la periodista y aseguró que “no tenía contacto profesional” con ella, desconociendo sus labores y atribuciones en la Secom.

“No la contraté yo, ella entró a trabajar en el Estado durante el primer gobierno de Piñera”, indicó, aclarando además que Bonati no se desempeñaba en un cargo de confianza.

“Ella renuncia inmediatamente se le notificó, para subir el estándar para los familiares del Presidente“, señaló el jefe de Estado.

Finalmente, reiteró que "yo no tuve jamás ningún tipo de injerencia en sus labores. Ella responderá ante su jefatura, no me corresponde a mí evaluar el tema”.

PURANOTICIA