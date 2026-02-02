Presidente Boric visita zonas afectadas por inundaciones en Maipú y compromete entrega de bono para damnificados

Tras el sistema frontal que afectó a la zona centro del país durante el fin de semana, el Presidente Gabriel Boric se trasladó este lunes a la comuna de Maipú para constatar en terreno los daños provocados por las lluvias, que derivaron en inundaciones y obligaron a decenas de familias a retirar barro desde el interior de sus viviendas.

Durante el recorrido por los sectores más afectados, el Mandatario sostuvo encuentros con vecinos y con el alcalde Tomás Vodanovic, asegurando que el Ejecutivo se encuentra monitoreando la situación desde el inicio de la emergencia.

“Estamos acá con los vecinos de uno de los sectores más afectados de Maipú por este extraño fenómeno, pero que dentro de lo extraño en Chile tenemos que estar más habituados a que estas cosas sucedan en nuestro país”, señaló la autoridad.

En sus declaraciones, el jefe de Estado puso énfasis en las brechas estructurales que quedan al descubierto tras este tipo de eventos climáticos, apuntando a problemas de planificación urbana y responsabilidades compartidas. “Se representa en carne y hueso las desigualdades en la construcción de la ciudad (…) hay responsabilidades compartidas entre privado y Estado, y tiene que haber una solución definitiva”, afirmó.

En cuanto a la respuesta inmediata del Gobierno, el Presidente explicó que se activó la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para canalizar ayudas económicas directas a las familias damnificadas.

“Lo que nos corresponde como gobierno es hacernos cargo de la emergencia, por eso estuve con las familias ahora en sus casas y el sábado en la madrugada va a estar depositada en las Cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas, que se les realizó la ficha FIBE, un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda para poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente recordó que junto a las medidas de corto plazo, el Ejecutivo impulsa obras de carácter estructural para mitigar futuros riesgos en la comuna, entre ellas la entubación del Canal Santa Marta, proyecto que busca reducir la probabilidad de nuevas inundaciones en Maipú.

(Imagen: @TomasVodanovic)

PURANOTICAI