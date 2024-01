Presidente Boric usará facultad administrativa para revocar pensiones de gracia a condenados en marco del estallido social

En la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el presidente Gabriel Boric revocará las pensiones de gracias de las personas que hayan cometido delitos.

En la sesión, la autoridad aclaró que "la disposición del presidente Boric es entregar una facultad para revocar (los beneficios); segundo, que esa facultad sea retroactiva (…) y que el Presidente de la República no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa".

Luego enfatizó que “debe existir la facultad para que los presidentes puedan revocar pensiones de gracias cuando hayan personas que hayan cometido delitos a crímenes”.

Sin embargo, mientras no cuente con esto, el Mandatario usará sus facultades administrativas para terminar con dichos beneficios en los casos en que se han cometido ilícitos.

Monsalve explicó que su subsecretaria "pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales”, quien concluyó que decisiones administrativas como un decreto de pensión de gracia pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito o de conveniencia.

“En la medida que se busque proteger el bien común, nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”, agregó Monsalve.

En relación a los plazos, el subsecretario indicó que "no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República (…) el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente lo va a usar lo antes posible".

