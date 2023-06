Presidente Boric: "Uno de los objetivos de mi Gobierno es lograr recuperar las confianzas entre las personas y las instituciones"

El presidente Gabriel Boric respondió a diversas preguntas realizadas por los ciudadanos a través de redes sociales y abordó temas como la seguridad y las pensiones, además de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En el programa «Presidente en Línea», el Mandatario señaló que "yo creo que la conmemoración de los 50 años es una ocasión para que todos los chilenos y chilenas, y ojalá en el mundo, nos unamos para decir que ninguna diferencia política, ninguna, justifica que se vulneren los derechos humanos del otro y que la democracia que tanto nos costó conseguir después de 17 años de dictadura, es algo que tenemos que cuidar todos los días".

Añadió que "uno de los objetivos de mi Gobierno es que logremos recuperar las confianzas entre las personas y las instituciones, y también las confianzas interpersonales, y para eso, mi mensaje es de encuentro, de paz, de diálogo en conjunto con la memoria y con la justicia, que tienen que ir de la mano para que esta sea duradera".

En materia económica, una mujer le preguntó: "¿Qué pasa con los precios de los supermercados? Hoy fui a comprar un par de cosas y salí con depresión". Al respecto, el jefe de Estado contestó: "Quiero que sepas, Jacinta, que el alza del costo de la vida ha sido una de las principales preocupaciones desde que llegamos al Gobierno".

"Hemos logrado ir poco a poco quebrándole la curva a la inflación, al Índice de Precios al Consumidor, donde ya nos hemos consolidado por bajo el 10%, si mal no recuerdo, estamos en cerca de 8,7% y las proyecciones son que la inflación siga bajando. Ahora, esto no basta, estamos hablando de grandes números y sabemos que hay que apoyar a las familias para enfrentar el alza del costo de la vida", añadió.

"Por eso, por ejemplo, una de las medidas que tomamos, posterior a la Cuenta Pública, fue para las personas mayores de nuestro país, aumentar el Bono Invierno y equipararlo a lo que fue el aumento del Bono Marzo, o sea, aumentarlo en 60 mil pesos más de lo que ya era", enfatizó.

En cuanto a las pensiones, aseguró que "gracias a un acuerdo transversal, logramos ampliar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal a más de 70 mil personas mayores, pero tenemos absolutamente claro que necesitamos una reforma más estructural en materia de pensiones, que Chile y ustedes no pueden seguir esperando, porque hay demasiada gente que no le alcanza para vivir y, por lo tanto, los desencuentros entre nosotros los políticos no puede implicar que las personas mayores que han trabajado toda su vida, se vean perjudicadas y no tengan una pensión digna para enfrentar la vejez".

"Por eso, hago un llamado, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, a que nos pongamos de acuerdo, saquemos adelante y que mejoremos las pensiones a los chilenos y chilenas", sostuvo.

Además, el Jefe de Estado aseveró que "hace siete meses ingresamos el proyecto de reforma previsional y esperamos que se comience a votar a la brevedad".

En cuanto a seguridad, el presidente Boric indicó que "hemos puesto los recursos donde hemos puesto las palabras, es por eso que hemos aumentado significativamente el presupuesto de Carabineros, donde los hemos dotado de más seguridad".

"Estamos trabajando también, paralelamente, con la Policía de Investigaciones y, además, hemos destinado y proyectado un aumento presupuestario del orden de los 1.500 millones de dólares para materias de seguridad y eso es importante que sepamos que necesitamos recuperar nuestros barrios, por eso, el programa por ejemplo ha estado presente, en donde nos comprometimos, por ejemplo, a terminar con las manifestaciones de la cultura narco que se toma los espacios públicos, es tremendamente importante", agregó.

"Pero queremos reparar canchas, recuperar nuestras calles. Bueno, el plan «Calles sin violencia» está dando buenos resultados en esa medida y detener el incremento de asesinatos que ha conmocionado sin lugar a dudas a la opinión pública en nuestro país", manifestó.

