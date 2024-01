Presidente Boric solicita informe sobre las cárceles chilenas para evitar lo ocurrido en Ecuador: "No estamos exentos del riesgo"

El presidente Gabriel Boric pidió al ministro de Justicia, Luis Cordero, un informe sobre la situación de seguridad en las cárceles del país, con el fin de diagnosticar el avance del crimen organizado al interior de los penales.

El Mandatario hizo el anuncio en La Serena, en el lanzamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte, junto al titular de Justicia.

Su solicitud se basa en los últimos acontecimientos en Ecuador.

“En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles está en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito, y donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso”, dijo el jefe de Estado.

“En Chile no estamos en ese lugar, pero no estamos exentos del riesgo, y por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, añadió.

Por lo mismo, indicó que le pidió al ministro Cordero “un informe respecto a la situación de las cárceles para tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile, pero esto no se va a solucionar solamente con más palos”.

