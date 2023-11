Presidente Boric sobre el plebiscito de salida: "Yo no voy a ser el antagonista que algunos esperan"

El presidente Gabriel Boric entregó sus definiciones respecto al proceso constitucional ad portas del Plebiscito del 17 de diciembre.

Durante su segundo día de gira por Estados Unidos, el Mandatario fue consultado respecto a su postura sobre la propuesta de nueva Carta Magna y señaló que su “definición es colaborar para que el proceso termine de manera impecable”, según consignó La Tercera.

“Yo, por supuesto, tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista que muchos esperan, porque lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos. Me preocupa la unidad de los chilenos y no generar más división”, manifestó Boric.

Asimismo, recordó que ya ha expresado “opiniones respecto del resultado del proceso” y recalcó que como jefe de Estado “lo que me corresponde hoy, y tal como nos exigió permanentemente el sistema político chileno, es garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito del 17 de diciembre”.

De esta forma, aseguró que estará “trabajando” bajo ese fin y que será “el leitmotiv tanto mío como del Gobierno”.

