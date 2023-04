Presidente Boric responde a críticas por Estrategia Nacional del Litio: "No aspiro a convertirme ni en Lagos ni en Allende"

El presidente Gabriel Boric se refirió a la Estrategia Nacional del Litio en la XVII exhibición y congreso internacional por la minería, más conocido como Expomin 2023, realizada este lunes en el Parque Fisa, en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

En la instancia, el Mandatario sostuvo que "es una feria especial, porque aquí se encuentra representada la enorme diversidad de la minería y además se expresa en este mismo acto cómo la minería influye en Chile y hace que crezcamos todos, eso lo destaco porque es importante", añadió.

"La minería que soñamos ocurre aquí, estamos presentes para un mejor futuro, y me llena de esperanza que hay distintas voluntades que están confluyendo en que esta minería no puede si no ser sostenible social y ambientalmente. Esta instancia no podría ocurrir en un mejor momento, a pocos días de que hayamos lanzado públicamente la Estrategia Nacional de Litio", sumó.

El Jefe de Estado dijo a los presentes que "he observado a varios de ustedes durante los últimos días y he estado atento a las diversas reacciones que ha generado dicho anuncio, a las positivas, las escépticas, a las críticas, a las entusiastas, y entiendo que por el carácter estratégico de esta política, por su envergadura y su relevancia para nuestra economía esto no podía ser de otro modo".

"Qué fácil hubiera sido no hacer nada, dejar las cosas como están evitándose problemas, pero yo creo que esa no es la manera de gobernar, hay que enfrentar los desafíos y dialogar. Quiero decirles que la propuesta que hemos hecho persigue un solo fin, que es generar mayor bienestar para el pueblo de Chile", añadió.

En la misma línea, el líder del Ejecutivo afirmó que "no hay una receta única, cada país lo ha hecho de manera distinta, y hoy nosotros estamos proponiendo una hoja de ruta para el litio que tenga una participación importante del Estado con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado, principios que de ninguna forma son contradictorios".

"El litio hoy es de todos los chilenos y chilenas, y estoy convencido de que con el liderazgo del Estado, sumado a la experiencia, interés y capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías que tiene el sector privado, podremos en el corto plazo desarrollar nuevos proyectos, expandir nuestra producción, maximizar los ingresos para el país, hacer una industria sostenible medioambientalmente junto con las comunidades e instalar a Chile en la vanguardia de esta industria y ser el primer productor a nivel mundial", puntualizó.

A propósito de la Estrategia Nacional del Litio dada a conocer por el Mandatario el jueves, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, señaló a El Mercurio hace unos días que "no puedes dar en la mañana un discurso como Lagos si en la tarde tomas decisiones sobre el litio como Allende. No se trata de ceder, sino de hacerlo bien, repitiendo lo que la evidencia técnica e internacional dice que funciona".

En respuesta, Boric indicó que "hay quienes han planteado observaciones y reparos, incluso un dirigente político con quien no compartimos idearios pero sí el amor por Chile y a quien respeto, decía que había una contradicción con las palabras que yo expresé el jueves en la Enade y la presentación el mismo jueves en la noche de la Estrategia Nacional del Litio. Hacía una comparación con expresidentes, decía que no se podía hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende, que sería contradictorio".

"Yo le digo a Javier (Macaya) y a quienes expresan sus dudas y observaciones, primero, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni Salvador Allende, y que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos los que me antecedieron en lo bueno y en lo malo. Pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó, sino ser el presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país, que podamos compartir conjuntamente", acotó.

