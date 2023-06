Presidente Boric por crisis de las Isapres: "Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo"

Respecto a la polémica de las isapres, el presidente Gabriel Boric afirmó en su Cuenta Pública que el Gobierno está dispuesto a mejorar la ley corta que facilita el pago de los cobros en exceso de las aseguradoras, pero volvió a enfatizar que no habrá "perdonazo".

"Compatriotas, quiero referirme directamente a un tema contingente y delicado para cerca de 3 millones de personas que hoy están afiliadas a una isapre: las isapres han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años", recalcó Boric en la parte de su discurso dedicado al tema de la salud.

"Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo", añadió.

Previamente, dijo que "garantizar el derecho a la salud y la cobertura universal significa que todas las personas, sin importar su condición social, económica o previsión de salud, puedan acceder a los cuidados oportunos que todos merecemos".

Añadió que "uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad es la llamada lista de espera. Durante el primer año de Gobierno logramos avances: redujimos en un 32,7% la mediana de tiempos de espera para cirugías y en un 22% la de consultas de especialistas. Esto significó que 330.110 casos que esperaban por una cirugía la obtuvieron. Lo mismo para 1.987.461 personas que requerían la evaluación de un especialista".

"Para lograrlo, y cumpliendo con lo prometido en la Cuenta Pública pasada, inyectamos 140 mil millones de pesos para extender los horarios de trabajo en los centros de salud, realizando intervenciones durante los fines de semana, reduciendo los pabellones en desuso y costeando operaciones en centros privados de salud. Además, instalamos 7 Centros de Resolución de Cirugía Mayor Ambulatoria en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía", agregó.

"Esto es un gran avance, pero no es suficiente: la mitad de las personas aún debe esperar más de 330 días para realizarse una cirugía y más de 261 días para atenderse con un especialista. Esto es inaceptable", recalcó.

Luego aseguró que "será nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato. Esto significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía, a 200 días, llegando a la menor cifra en los tiempos de listas de espera desde que se registran centralizadamente".

"Esta meta es tremendamente ambiciosa pero sé que lo lograremos fortaleciendo nuestra red pública y su productividad, y también mediante nuevas e innovadoras formas de colaboración con el sector privado", dijo.

Más adelante, indicó que "de la mano con la reducción de las listas de espera, el año pasado concretamos uno de los hitos más importantes en la salud pública chilena del último tiempo: Copago Cero".

"Gracias a esta medida, la salud pública hoy es gratuita para todas y todos los usuarios de Fonasa: más de 5 millones de personas, familias de clase media, ya no tienen que pagar un porcentaje por sus atenciones o tratamientos. Cumplimos, y a la fecha son más de 650 mil los usuarios beneficiados", resaltó.

Asimismo, refirmó el compromiso del Gobierno "para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años. Habilitaremos al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23. A la fecha, y tal como prometimos, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro en San Antonio, y este 2023 inauguraremos los Centros de Villarrica y Quellón".

