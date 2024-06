Presidente Boric planteó en una reflexión en Alemania cómo habría sido el Gobierno del "candidato de ultraderecha" Kast

El Presidente Gabriel Boric dio cuenta de la gestión de su Gobierno en un encuentro organizado por las fundaciones Friedrich Ebert y Heinrich Böll en Berlín, Alemania.

"Yo me pregunto constantemente qué sería diferente si no fuéramos Gobierno, o si hubiese ganado en la elección el candidato de ultraderecha, Kast, porque una de las cosas que pasan cuando uno está en el ejercicio del poder es que hay una presión muy fuerte o el statu quo tiene una fuerza inercial que es muy grande", reflexionó.

"Tomar decisiones políticas que cambien el rumbo de cómo van las cosas, es tremendamente importante y por lo tanto no olvidarnos de dónde venimos y por qué llegamos al poder. No llegamos al poder para meramente administrar lo que había sino para hacer transformaciones", agregó.

En relación al auge de los movimientos más extremos de la derecha en el mundo, Boric mencionó que "no se trata de decir ‘oye, lo que plantea este grupo de extrema derecha es muy malo, como se te ocurre, no debatamos sobre ellos porque le estamos dando visibilidad’. El hecho es que ya tienen visibilidad y hoy día no solamente su voto no es un voto de protesta, sino que es un voto duro, de convicciones".

"Tenemos que enfrentar esas convicciones y desarmar esas convicciones y por eso la democracia tiene que ser capaz de cumplir, porque uno de los motivos por los cuales avanza la ultraderecha en el mundo, es porque la democracia no está siendo satisfactoria en cumplir las promesas que ella misma se ha dado y le ha ofrecido a los pueblos, que tiene que ver con bienestar, con dar mejores condiciones de vida, pero también cohesión social", explicó.

Asimismo, dijo estar convencido “que Chile puede crecer mucho más que la derecha en la última década, pero ese crecimiento tiene que ser con justicia social".

Y en este ámbito planteó que es "importante el fortalecimiento de la sociedad civil, un Gobierno no le puede tener miedo a su pueblo, un Gobierno no le puede declarar la guerra a su pueblo y en esto es tremendamente importante que las organizaciones de la sociedad civil se activen".

En cuanto a la movilización social, el Presidente Boric afirmó que "uno cuando está en el Gobierno tiende a ponerse a la defensiva y tiende a pensar que cualquier movilización es en contra de uno".

Sin embargo aclaró que se alegra "cuando la CUT se moviliza, me alegro cuando los estudiantes de Chile salen a la calle, me alegro cuando los territorios demandan por una salud más digna, porque entiendo que son las movilizaciones también las que han sido la fuente del motor de la historia".

PURANOTICIA