Presidente Boric instruyó a todos los ministerios la revisión de convenios tras caso Democracia Viva

El presidente Gabriel Boric aseguró que el Gobierno revisará todos los convenios suscritos durante su administración, mandato que realizó tras las presuntas irregularidades en los acuerdos suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, misma que se adjudicó $426 millones.

En el marco de su visita a la región del Biobío por la emergencia que han causado las inundaciones luego de las intensas lluvias, afirmó que "es importante que hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que ese esconda".

"Toda irregularidad tiene que salir a la luz y le he instruido a nuestros colaboradores de Gobierno, en particular a los ministerios, que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiera reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz", sumó el Mandatario.

A propósito de que Democracia Viva se adjudicó los millonarios fondos para construir viviendas sociales en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, sostuvo que "hay muchas fundaciones que realizan su ‘pega’ de manera proba, de manera comprometida, que hacen un buen trabajo y que apoyan la labor del Estado en diferentes materias. No podemos meter a todo el mundo en un mismo saco".

"A la gente que hace bien la pega qué bueno que se mantengan, subamos los estándares. Por eso yo efectivamente he instruido a que se revisen los diferentes convenios (...) el caso de Democracia Viva yo concuerdo en que es inaceptable: una fundación recién creada, que no tenía experiencia. Yo creo que por ahí no hay por donde (perderse)", agregó.

El Jefe de Estado llamó a "no tener doble estándar en esto, no titubear, no hacer defensa corporativas de nadie ni tratar de hacer protecciones. Quienes estén involucrados en actos de fraude al fisco, de conflicto de intereses, tienen que responder ante la justicia".

"En los casos en que haya responsabilidad política yo personalmente voy a hacer valer esa responsabilidad", acotó.

