Presidente Boric ingresa proyecto para nueva Ley de Pesca: "La actual no tiene legitimidad"

El Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de la nueva Ley General de Pesca, el cual será ingresado en los próximos días en el Congreso para su tramitación.

Este jueves desde la caleta Quintay, el mandatario señaló que “este es un proceso que no fue fácil” y recordó la polémica tras la aprobación de la Ley de Pesca en 2012.

Esa época estuvo marcada por el denominado Caso Corpesca, donde el exsenador de la UDI Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi fueron condenados por cohecho, tras ser acusado de recibir más de $200 millones de Corpesca.

En ese contexto, Boric sostuvo que “la actual ley de pesca no tiene la legitimidad, ni cumple con los estándares que la democracia exige” y puntualizó que hubo “quienes durante su tramitación pusieron intereses privados sobre los intereses comunes”.

“Su tramitación dejó en evidencia acciones de cohecho, de tráfico de influencias que son inaceptables en la actividad legislativa en democracia”, subrayó.

Asimismo, el jefe de Estado comentó que cuando en 2012 participó de las movilizaciones de los pescadores artesanales que rechazaban la legislación impulsad por el gobierno de Sebastián Piñera.

“En 2012 me acuerdo que con un grupo importante de pescadores, yo no era parlamentario, estábamos en la calle protestando contra la Ley de Pesca, porque sabíamos lo que significaba y me da mucha alegría y orgullo poder decir que, desde la movilización social, hoy día estamos aquí, desde el Poder Ejecutivo, cambiando esa ley que fue creada desde la corrupción”, relató.

