Presidente Boric hace un llamado a prevenir incendios en el Día del Brigadista Forestal y apunta a que gran mayoría son causados “por estupidez”

La jornada de este jueves, el Presidente Gabriel Boric conmemoró el Día del Brigadista Forestal desde Cauquenes, en la región del Maule, donde hizo un significativo llamado a la ciudadanía a prevenir los incendios.

En sus dichos, el mandatario expuso que “la gran mayoría de los incendios son provocados por causa humana, muchos de ellos por negligencia, por torpeza; permítanme decirlo, por estupidez”.

“Pero también hay algunos incendios intencionales y esos, quienes los causan, debemos encontrarlos, perseguirlos y meterlos tras las rejas”, continuó Boric, añadiendo “porque el daño que causan, como hemos visto en incendios a lo largo del país, es brutal y no pueden quedar en la impunidad”.

“Tenemos un desafío como Estado, más que como Gobierno, de seguir profesionalizando la labor de los brigadistas, que no sólo sea un trabajo de temporada. Acá recordamos a todos los fallecidos en los combates de incendios (…) quiero reconocer a brigadistas, a combatientes y voluntarios destacados por su compromiso y rigor”, agregó en su discurso, en el que enfatizó que sobre todo “a las mujeres especialmente, que se han incorporado cada vez más a todas las tareas de la sociedad, y algunas que hasta hace no poco tiempo se creían exclusivas para hombres”.

“Por favor, a quienes nos están escuchando (…) no boten colillas de cigarro, no dejen basura en el suelo después de cierta temperatura”, reiteró su llamado, insistiendo en que “no utilicen herramientas que provocan calor o chispas en los momentos de altas temperaturas, no realicen trabajos en zonas con restricciones, por ningún motivo hagan fogatas ni enciendan fuego al aire libre”.

Para finalizar, el jefe de Estado reiteró “el llamado a la prevención es la mejor forma de evitar el dolor y el sufrimiento que hoy día representan acá familia de mártires. A las y los brigadistas, mi reconocimiento, mis respetos”.

