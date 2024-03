Presidente Boric evalúa sus dos años de gobierno: "El país está mejor que como lo recibimos"

El Presidente Gabriel Boric aseguró que, después de dos años de su Gobierno, Chile está mejor que en marzo de 2022 "sin lugar a dudas". Además, dijo que espera dejar como legado una coalición como la del Frente Popular de los años 30 y 40 del siglo XX o como la misma Concertación.

En entrevista con el diario español El País, el mandatario expresó que "hay muchas cosas que pudieron hacerse mejor. Este Gobierno tiene una particularidad: la coalición que lo sustenta se forjó en segunda vuelta electoral y por lo tanto carecía de una cultura de trabajo en conjunto. Eso es algo que ha costado desarrollar, pero que vamos a lograr cuajar", afirmó.

El mandatario detalló que "sobre decisiones de políticas públicas específicas, creo que el haber apostado tanto al resultado del primer proceso constitucional y haber postergado reformas importantes en función de ello, es algo que yo haría de manera diferente hoy día. Nosotros sufrimos dos derrotas electorales muy fuertes prácticamente el primer año, 2022, y eso implicó un giro en las prioridades", admitió.

Consultado si cree que Chile está ahora mejor que en marzo de 2022, respondió que "sin lugar a dudas. Recibimos un país con más de 8% de inflación y ahora ronda el 4,5%. Recibimos un país cuyas perspectivas económicas eran negativas y hemos vuelto a comenzar a crecer. Recibimos un país con graves conflictos de orden público, con una violencia creciente en La Araucanía. Recibimos un país fracturado socialmente. Recibimos un país con una inmigración absolutamente descontrolada...".

"Sin caer en la autocomplacencia, pero quienes dicen que no se ha hecho nada y que Chile va camino al despeñadero están completamente equivocados. El país está mejor que como lo recibimos", enfatizó.

Frente a la pregunta de por qué su Gobierno tiene niveles de desaprobación superiores al 60%, contestó que "nuestros índices de aprobación son mejores que los que tenían los últimos dos gobiernos. Por lo tanto, hacer una evaluación solamente con eso me parece antojadizo y supone una falta de perspectiva de la crisis general de la política, de la crisis de representatividad, que es un fenómeno global. Esto no quita que, como Gobierno, y yo en particular, podríamos hacerlo mejor".

"Por supuesto que me gustaría que el Gobierno tuviera índices de aprobación superiores; es más, eso ocurrirá en la medida en que sigamos avanzando, en que la economía vuelva a crecer, tengamos mayores éxitos en materia de seguridad y se demuestren los beneficios sociales de un Gobierno progresista. Eso va a mejorar", añadió.

Además, aseveró que "los números que tenemos, que fluctúan entre el 35% y el 28% de aprobación, son mejores que los que tenían los últimos dos gobiernos; Piñera llegó a estar en un 7%. Hay que ver esos datos con perspectiva. Yo no me angustio ni me pongo ansioso con las encuestas. Me gustan más las series largas que la lógica de subir un punto o dos o tres en el sondeo del fin de semana".

Y en cuanto al legado que espera dejar, mencionó "haber normalizado el país y mejorado materialmente las condiciones de vida de la gente en un momento en que había imperado el pesimismo (eso lo vamos a lograr revertir). Y haber tomado medidas que avancen en mayor justicia social y una mejor distribución del ingreso".

"Además, espero que podamos formar una coalición de largo plazo para un proyecto progresista en Chile. Tal como lo fue en su momento en Frente Popular en los años 30 y 40 o la misma Concertación (1990-2010)", agregó.

