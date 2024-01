Presidente Boric emplazó a la oposición a alcanzar un acuerdo por la reforma previsional: "Lo importante es la dignidad de los chilenos"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, insistió en la importancia de avanzar en la reforma a las pensiones tras retomar el proyecto, redistribuyendo la cotización extra del 6% en la propuesta de “3y 3”.

En medio de la ceremonia de la primera piedra para el hospital de Alta Complejidad de Coquimbo, el Mandatario instó a la oposición a sacar adelante un acuerdo, acercando posturas porque el país, los trabajadores y las mujeres lo merecen.

Señaló que “en este momento estamos en un debate a nivel nacional respecto a si avanzamos o no en reforma de pensiones y hay algunos que dicen que no, sus votos no están disponibles”.

“Acá lo importante no es el gallito entre el Gobierno y la oposición, acá lo importante es la dignidad de los chilenos y chilenas, y en particular de quienes han trabajado toda su vida para tener una vejez digna”, dijo.

“¿Cómo les vamos a negar ese derecho? ¿Cómo les vamos a negar el aumentarles la pensión para que puedan tener una vejez mucho más tranquila, mucho más digna? Después de haber trabajado toda la vida y en particular las mujeres, que con su trabajo sustentan la sociedad y es un trabajo no reconocido y no remunerado”, interrogó Boric.

“A esas personas, cuando le dicen no a la solidaridad, es a esas mujeres que han sostenido a la sociedad en sus hombros, a quienes le están diciendo que no. No al Gobierno, no a una ideología, es a las mujeres que se han sacado la cresta criando niños, cuidando enfermos, cuidando personas mayores. Es a ellas a quienes les están diciendo que no”, insistió.

“Yo espero que acá prime, no la lógica del beneficio a corto plazo de una derrota o un triunfo del Gobierno, sino el bienestar de los chilenos y chilenas”, sostuvo el Jefe de Estado.

“Como Gobierno en esto hemos cedido significativamente en nuestra propuesta original de reforma de pensiones y la hemos modificado para llegar a un acuerdo en el Congreso y por eso, agradezco a las fuerzas políticas de centro que han estado disponibles para poder justamente llegar a un acuerdo que permita a la reforma de pensiones avanzar”, indicó el Presidente.

Y al finalizar su intervención, el Mandatario realizó “un llamado también a que esto lo abordemos con responsabilidad y el país necesita contar con recursos para poder mejorar la PGU, la Pensión Garantizada Universal, para reducir los tiempos de espera en los hospitales, para fortalecer la educación pública y eso es el Pacto Fiscal que le hemos presentado los chilenos y chilenas”.

“De eso se trata el Pacto Fiscal, no se trata de sencillamente llenar los recursos del Estado, se trata de tener más recursos para poder financiar las necesidades de las personas. Acompañado también y lo hemos conversado con el sector privado, de crecimiento”, finalizó.

PURANOTICIA