Presidente Boric confirma término de relación con Irina Karamanos: "Por visiones distintas sobre el futuro íntimo"

El Presidente Gabriel Boric confirmó el término de su relación sentimental con Irina Karamaros y señaló que “decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo".

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario escribió que junto con Irina fueron “compañeros de vida por casi 5 años. Compartimos la complicidad de un proyecto colectivo que nos llevó, junto con tantas y tantos compañeros a desafíos insospechados que siempre hemos enfrentamos con lo mejor de nosotros”.

En esta línea, Boric relató que hace un par de semanas “decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre”.

“En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle”, añadió.

Asimismo, el jefe de Estado aclaró que están “bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo”.

Además, en la publicación pidió “respeto y comprensión. Estos procesos siempre son difíciles, incluso cuando están guiados por el cariño infinito que este caso nos tenemos”.

“Irina tiene hoy nuevos desafíos que ella contará si así le parece. En lo que respecta a mí, seguiré 100% dedicado a la tarea de gobernar este país hermoso, con sus problemas, angustias, esperanzas y desafíos, que no son pocos”, añadió.

Finalmente, el mandatario manifestó que “no les quepa duda que toda mi energía está puesta en que juntos construyamos un Chile justo, seguro, amable y solidario que nos enorgullezca de amor patrio. Seguimos!”.

