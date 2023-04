Presidente Boric clama por la unidad tras crimen de carabinero: "Si somos capaces de sostenerla, los días del crimen están contados"

Tras asistir al responso del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, asesinado durante la noche de este miércoles 5 de abril mediante dos disparos en el rostro tras acudir a un procedimiento por balazos en las cercanías del Teatro Caupolicán de Santiago, el presidente Gabriel Boric entregó algunas palabras frente a este hecho que conmociona a la familia del funcionario, a la institución y a todo el país.

En primer lugar, el Mandatario sostuvo desde el palacio de La Moneda y acompañado de los ministros Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), que "no me cabe ninguna duda que todos los chilenos y chilenas estamos llorando por Daniel. Hace pocos días fue por Rita, antes por Álex. Ellos se han sumado a una lista demasiado larga de mártires de Carabineros abatidos por la delincuencia".

Luego, prosiguió manifestando que "creo representar a Chile entero cuando digo que los carabineros mártires de la institución son mártires de todo Chile. Pero que nadie lea la emoción que hoy nos embarga, menos los delincuentes, que sé también nos están escuchando. Es la hora de actuar y de actuar unidos, y así lo estamos haciendo".

Es así como recordó que han estado durante toda la mañana de este jueves 6 de abril en reuniones con Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y otras instituciones y organismos del Estado, donde "promulgamos una ley aprobada por la inmensa mayoría de los parlamentarios".

En ese sentido, agradeció la "generosidad" y el "patriotismo" de todos los sectores políticos que, "dejando de lado sus intereses, fueron capaces de dialogar, ceder y fabricar acuerdos", añadiendo que "la familia de Carabineros necesita compromisos y no promesas". También recordó que la viuda del carabinero Álex Salazar (asesinado en Concepción) le escribió una carta, de la que dijo que "todas las autoridades respondemos a ese llamado y vamos a seguir haciéndolo sin claudicaciones".

Continuó señalando que su mensaje como Gobierno, pero sobre todo como Estado, es que cuando se trata del combate contra la delincuencia y el respaldo a Carabineros, "en el Estado no hay fisuras, pues al crimen lo enfrentamos organizados; no hay derecha ni izquierda, no hay mayores ni jóvenes; estamos todos unidos", a lo que agregó que "el crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido. Por eso están tratando permanentemente de dividirnos, están tratando de corromper nuestras instituciones y de sembrar la desconfianza".

Sus palabras en pro de la unidad política del país prosiguieron subrayando que "como Presidente respeto las legítimas diferencias y posturas política, pero no voy a dejar de trabajar para conseguir una postura más amplia para proveer más seguridad ciudadana, social y económica".

Finalmente expuso que "es nuestra unidad el arma más poderosa frente al crimen. Y si somos capaces de sostener esa unidad, los días del crimen están contados. Hoy resulta más importante que nunca desarmar a los criminales, quitarles su poder de fuego. A quien esté armado de manera ilegal, le caerá todo el peso de la ley. Vamos a limpiar las armas de nuestros barrios y para ello necesitamos la ayuda de todos: policías, fiscales, autoridades municipales...".

