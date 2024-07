Presidente Boric afirma que expulsión de diplomáticos chilenos desde Venezuela demuestra "una profunda intolerancia a la divergencia"

El Presidente Gabriel Boric acusó “profunda intolerancia” del Gobierno de Venezuela por la expulsión de la misión diplomática chilena y reiteró que el reconocimiento de los resultados de las elecciones depende de la publicación, “lo que hasta el momento no ha sucedido”.

“El gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“El nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda y la centro-izquierda, y defendemos firmes los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional”, añadió.

“En este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido”, agregó.

“Es justamente el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado, lo que nos lleva a exigir transparencia”, enfatizó.

“Ni subordinaciones, ni cálculos. Principios”, complementó.

"Por el bien de los venezolanos de a pie, de toda América Latina, y más allá de las peleas de adjetivos, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con la estándares básicos de la democracia", concluyó.

