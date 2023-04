Presidente Boric a los empresarios en Enade: "Podemos trabajar juntos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de Chile"

El presidente Gabriel Boric manifestó en el encuentro empresarial de Enade que "por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de ustedes puedo despertar suspicacias, y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes".

De esa manera, el Mandatario inició su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, marcado por una visión idelógica del estado de bienestar, aunque con palabras de acercamiento y colaboración hacia el sector privado. "Todos vamos a tener que ceder", enfatizó.

"En el ejercicio de un año de gobierno he podido confirmar con total certeza que hay algo independiente de cualquier diferencia nos une y nos permite trabajar juntos, que es el amor profundo hacia nuestro país", señaló Boric a los asistentes.

"No me cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas solo y principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza. Por mi parte les puedo asegurar que mi generación y nuestro gobierno no somos personas que estamos movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista y ajenos a la necesidades de la economía y de la empresa", enfatizó.

También reconoció que en el Gobierno no lo saben todo y que están abiertos a aprender. "No siento que mi ego y mi autoridad descansen en la pretensión absurda de tener siempre la razón y menos en aplastar, ignorar o ningunear a nuestros contradictores en la vida política", aseguró para luego definirse como una persona de diálogos y acuerdos.

"No nos dejemos llevar por los prejuicios, tratemos de mirarnos con empatía, también clemencia, no me cabe ninguna duda de que si lo hacemos podemos trabajar juntos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de Chile", dijo para luego afirmar que "hemos aprendido en el camino, hemos tenido que corregir en el camino", descartando un "inaceptable cambio de opinión".

"La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta o del mesías y yo no soy ninguno de ellos", recalcó el Presidente, sacando aplausos de los empresarios.

Luego, llamó a avanzar en un estado de bienestar y mencionó como ejemplos el copago cero, el subsidio único familiar que pasó de beneficio a derecho y especialmente las 40 horas.

"Lo más emblemático quizás ha sido hasta el momento la reducción de la jornada laboral progresiva a las 40 horas, una medida que va a ayudar a reforzar las familias, es una medida pro familia, siempre me pregunto cuántos cuentos más se alcanzarán a leer en la noche gracias a medidas como estas", indicó, para después señalar que esto es el "ejemplo de cómo queremos conseguir las cosas, con gradualismo y apoyo transversal".

En esa misma línea, mencionó los problemas permanentes para las reformas estructurales y recalcó la traba por más de 10 años para una reforma del sistema previsional, y la tributaria. En seguida se preguntó "¿cuando es el momento para tramitar estas reformas, cuándo es un buen momento parda distribuir de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país?".

"Tengo la convicción que crecimiento, desarrollo sostenibLe y distribución más justa de la riqueza no son imcompatibles, sino complementarios, y que este es el momento de avanzar en esa dirección", aseveró.

Además, afirmó que "no podemos dejar de notar que hace al menos 15 años que Chile arrastra una situación de estancamiento productivo y ello evidencia que la receta del crecimiento que fue efectiva durante los primeros años de este siglo se agotó. Como país no hemos sido capaces aún de terminar de perfilar un nuevo ciclo de crecimiento".

"Hoy día necesitamos más que nunca un pacto social que ponga los pilares de un estado de bienestar, que se traduzca en avances concretos para la calidad de vida de la mayoría de nuestros habitantes y que signifique aprovechar las oportunidades de desarrollo que están servidas para nuestro país", agregó.

También destacó que "el empresariado tiene un tremendo rol y una responsabilidad que es ineludible y la colaboración público-privada es fundamental" y que "sabemos hacia donde nos queremos dirigir y o vamos a cesar en nuestros esfuerzos".

