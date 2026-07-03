Presidenta del Senado llama al oficialismo a enfocarse en aprobar la megarreforma: "No es el momento de hablar de coaliciones políticas"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) se mostró optimista de conseguir acuerdos para que haya un mayor apoyo a la megarreforma, pero fue enfática en advertir a su sector que no es el momento de “estar hablando de coaliciones políticas”, esto en relación al debate que se ha instalado entre los partidos oficialistas.

“Llevo varias semanas trabajando en esto (megarreforma) porque creo profundamente que un proyecto de esta envergadura tiene que concitar mayores acuerdos. Me refiero más que los 26 votos que nosotros tenemos en el Senado. Es más, creía importante que estos espacios se produjeran antes de esa votación en general”, aseguró la parlamentaria en entrevista con radio Duna.

En relación a la reunión de parlamentarios de distintos sectores con el ministro Quiroz, que ella gestionó, aseguró que el titular de Hacienda tuvo disposición a “que conversáramos sabiendo, por lo demás, que cuando uno logra un espacio de esta envergadura lo importante es, para no perder tiempo, por supuesto, saber cuáles son esas líneas rojas de lado y lado y también dónde eventualmente podemos ir acercando posiciones”.

“Entonces, esa conversación se produjo, yo creo que, sinceramente, fue muy positivo, porque era primera vez que estábamos todos sentados en una misma mesa”, comentó.

Y explicó que “estamos claros, porque eso va a ser así, que va a haber una rebaja de impuestos, la primera categoría el corporativo, va a haber rebaja de impuestos, eso no está en discusión”.

“Si la discusión está en cómo eso se va a compensar, a propósito de lo que ha dicho la oposición, que son menos recursos los que el Estado recauda, recursos que, lógicamente, van a distintos programas sociales, entre otras cosas, pongamos el foco en eso. Entonces estamos viendo, dado que el ministro está disponible y ya lo señaló, a hablar de compensaciones, bueno, cómo se va a compensar”, añadió.

Expuso, además, que “va a haber invariabilidad, esa es una línea roja. Pero estamos disponibles a ver si hay una prima para que se quede establecida esa regla, si a lo mejor no es de 25 años y es de menos, a propósito de la prima, en fin”.

“Y a mí ese punto me parece vital, porque es sobre ese punto el que parte de la oposición ha dicho que estaría pensando incluso en recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, si tú logras un acuerdo en ese punto y, por lo tanto, sale la invariabilidad, pero no así como está, bueno, evidentemente que parte del acuerdo es no terminar en el Tribunal Constitucional”, agregó la presidenta del Senado.

Consultada por el debate oficialista en torno a la construcción de una coalición política y donde incluso el propio Presidente José Antonio Kast abrió la puerta, Nuñez fue enfática en sostener que no es el momento para eso.

“Tengo muy claro, y Renovación Nacional tiene muy claro, que habiendo sido invitados a formar parte del Gobierno y habiendo dicho que sí, nosotros sin duda somos parte del gobierno del Presidente Kast, esa es una cosa (...) Esto es un gobierno que está gobernando con distintos partidos políticos, acá todavía no hay una coalición electoral o una coalición política”, aseguró.

Añadió que “digo todavía porque creo que no es momento de estar hablando de coaliciones políticas. Ahora, ¿por qué se produjo el tema? Porque evidentemente después del fracaso rotundo de la acusación constitucional, que ya varios están reconociendo que fue un error después de, y me parece muy bien y sano que se haga, lo mínimo que uno puede hacer, es decir, bueno, si estamos gobernando con mayor razón, prudencia, responsabilidad, buen cálculo y un largo etcétera y eso para nosotros como Renovación Nacional es vital".

“No por estar en el Gobierno te vas a terminar sumando a cuestiones que sabes son erradas, complejas y que objetivamente le terminan produciendo un problema al propio gobierno o al propio Presidente, y en eso nosotros lo vamos a decir siempre si consideramos que estamos frente a una situación así”, finalizó la parlamentaria.

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