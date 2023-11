Presidenta del PS y crisis de seguridad: "No es la solución desplegar a los militares en todas partes"

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la solicitud de algunos parlamentarios respecto a instalar un estado de excepción en la Región Metropolitana, debido al aumento de delitos violentos en la capital.

En conversación con radio Pauta, Vodanovic manifestó no tener “ningún problema con ello”. “Lo que me parece es que sería renunciar a fortalecer las policías”, acotó.

“No me parece que sea la solución. Nosotros tenemos que buscar las soluciones dentro del marco institucional. Tenemos despliegue de las FF. AA. en dos grandes zonas del país, eso efectivamente ha hecho disminuir los hechos de violencia”, comentó la timonel del PS.

En ese sentido, sostuvo que “no es la solución que tengamos que tener los militares desplegados en todas partes. Y no lo digo como algo ideológico, no tengo ningún problema con ello, lo que me parece es que sería renunciar a fortalecer las policías que tienen que resguardar el orden público”.

Asimismo, defendió el actuar del Gobierno y apuntó a que esta administración “ha aumentado los recursos de manera importante en materia de seguridad. Aquí hay una preocupación del Gobierno y del Estado”.

Por otro lado, abordó los audios filtrados del abogado Luis Hermosilla, donde se revelaría un eventual pagos de coimas, Vodanovic indicó que “es una estrategia que claramente busca cometer delito” y que “las explicaciones agravan la falta”.

PURANOTICIA